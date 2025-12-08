【コメダ×鎌倉紅谷クルミッ子】エリア限定シロノワールに歓喜

コメダ 珈琲店は鎌倉紅谷の「クルミッ子」とコラボレーションした「シロノワール クルミッ子」（1050円～1110円）と「キャラメルオーレ クルミッ子」（630円～870円）を12月11日より、地域限定、数量限定にて販売する。



対象地域は東京、京都、神奈川県、千葉県、埼玉県。

コメダ×鎌倉紅谷「クルミッ子」初コラボ！

「クルミッ子」は、1954年創業のお菓子屋・鎌倉紅谷が製造・販売する人気商品で、自家製キャラメルにクルミをぎっしり詰め込み、バター生地で挟み焼き上げたこだわりの一品。



今回、コメダの看板スイーツである「シロノワール」から、このクルミッ子をイメージした商品が登場。



▲【シロノワール クルミッ子】（1050円～1110円）

温かいデニッシュの間に、ほろ苦いキャラメルペーストとクラッシュしたサブレを挟み、ひんやりソフトクリームの上からは、コク深いキャラメルソースをかけた一品。



別添えのクルミは、クルミッ子の「リスくん」をあしらったオリジナルパッケージで提供され、自身でトッピングして楽しむスタイル。



さっぱりとしたソフトクリームが、2種類のキャラメル（ペーストのほろ苦さと、ソースのコク深い甘さ）の深みのある味わいと、クルミの香ばしさを引き立てる味わいだそう。



▲【キャラメルオーレ クルミッ子】（630円～870円）

ドリンクメニューからもコラボ商品が登場。



「キャラメルオーレ クルミッ子」は、ホットミルクにキャラメルソースを組み合わせたオーレに、ホイップクリームをトッピングし、上からキャラメルソースをかけて仕上げている。別添えのクルミをトッピングすると香ばしく豊かな風味が広がる、甘く温かな一杯。

入手困難な「クルミッ子」の味わいがシロノワールで……

鎌倉紅谷の「クルミッ子」は、ほど良い甘さのキャラメルとクルミの絶妙なバランスや、バターの風味豊かな生地が、全体を調和させた銘菓。シンボルキャラクター「リスくん」も人気だ。

神奈川県をメインに店舗があるが、店頭でもネットでも、看板商品の「クルミッ子」はなかなか買えないことで有名。

筆者もつい先日、帰省のお土産に「クルミッ子」を購入。店頭での購入は開店前に並ばないと買えないとのことだったので、何度もサイトにアクセスしなんとかゲット。自分用、お土産用に購入することができた。

自家製キャラメルにクルミがぎっしり詰め込まれていて、バターの生地で挟み込んでいる「クルミッ子」。この三つの素材が組み合わさって、贅沢なおいしさなんです。

1つ1つが小さいのでパクパクいけちゃう。けれど1つあたり200円弱するので、ちまちま食べちゃうのだ……。

そんなおいしさの「クルミッ子」がまさかのコメダとコラボ！「クルミッ子」ファンとしては見逃せないニュースだ。販売は2026年1月上旬までだそうなので、早めに食べておきたい！

（※文中の価格はすべて税込）

（※価格は店舗により異なる）