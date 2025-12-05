【WILD-1セール】人気アウトドアギアが最大60%オフ！ スノーピークの大型テントから廃番アイテムまで激アツ価格

アウトドア好き必見！ただいまWILD-1オンラインストアでは、「キャンプギア・アウトドアギア セール」を開催中です。

スノーピークの大型テントがお得なセット価格になっているほか、belmontの廃番アイテムが最大60%オフとかなり狙い目です。

数量限定・在庫限りのものも多いので、チェックはお早めに！

オンライン限定の目玉商品が多数

【お買得4点セット】Snow Peak（スノーピーク）ランドロックセット FK-366

198,000円 →特別価格 178,200円（10％オフ）

対応人数は6名。最も大型のサイジングでありながら、剛性の高い2ルームシェルター。夏場は高い通気性を、冬場は密閉性を生かし、オールシーズン快適に過ごせます。

【数量限定特価】Petromax（ペトロマックス）ウルトラパッシブクーラー 50L

57,200円 →特別価格 32,800円（42％オフ）

ウルトラパッシブクーラーがあれば、氷や保冷剤、ドライアイスのみで完璧な冷却システムが出来上がり、最大12日間（使用環境により変動）内部を冷却することが可能。

【廃番特価】belmont（ベルモント）焚き火トート(オリーブドラブ) BM-422

17,600円 →特別価格 6,980円（60％オフ）

TOKOBIフルセットとチムニースクリーンが収納可能なトートバッグです。広げると高さ60cm×後ろ面75cm×側面各60cmの大型なウインドスクリーンになります。

まとめ

焚き火ギア、人気テント、調理器具、そして数量限定のクーラーボックスなど、魅力的なアイテムが揃っています。人気商品や廃番特価品は「残りわずか」となっているものもあるため、お早めにチェックしてください！