カルビが何皿でも半額！「牛角」のブラックフライデーがスタート

牛角は11月25日から12月10日まで、ブラックフライデーに合わせた「いい肉の日祭り」を実施します。

黒毛和牛カルビが何皿でも半額！

▲黒毛和牛カルビ 通常968円→484円

期間中は黒毛和牛を中心とした対象商品が何皿でも特別価格で注文でき、黒毛和牛カルビが484円の半額で登場します。

▲黒毛和牛上赤身くらした 通常1188円→858円

▲黒毛和牛ゲタカルビ 通常1078円→748円

黒毛和牛上赤身くらしたは858円、黒毛和牛ゲタカルビは748円となり、部位ごとの味わいや食感の違いを食べ比べながら味わえます。

ホルモン四種盛り・ハイボールもおトクに！

さらに、ホルモン四種盛りも748円の特別価格になります。牛レバー、シマチョウ、厚切りミノ、やみつき豚ホルモンを一度に味わえる盛り合わせで、お酒との相性も良い組み合わせです。

ドリンクも対象で、ハイボールと牛角無糖レモンサワーは209円、各種ソフトドリンクも209円で提供されます。

・ホルモン四種盛り 通常968円→748円

・ハイボール 通常583円→209円

・牛角無糖レモンサワー 通常528円→209円

・各種ソフトドリンク 通常418円→209円

黒毛和牛を気軽に食べ比べ！

期間中はいつもより手に取りやすい価格で黒毛和牛がそろっており、ふだんは頼まない部位に挑戦しやすくなっています。フェア商品は何皿でも注文OKなので、この機会に食べ比べを楽んでは？

キャンペーンの利用には、会計時に牛角公式ウェブサイトの専用ページを提示する必要があります。割引後の飲食代金合計が2000円以上で利用でき、他のクーポンとの併用については一部を除いて不可です。

実施店舗は全国の牛角で、牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店は対象外です。

※価格は税込み表記です。