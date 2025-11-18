世界初うたうQi2認証取得モデル！ Belkin「25W 3 in 1ワイヤレス充電器」がAmazonで販売中

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Belkin、Qi2公式認証取得の「Qi2 25W ワイヤレス充電器 3 in 1」

Belkinは、Amazon.co.jpで「Qi2 25W ワイヤレス充電器 3 in 1」を販売中。世界初をうたうQi2の公式認証を取得し、MagSafeにも対応した急速ワイヤレス充電スタンドだ。価格は17,810円で、購入特典としてAmazon.co.jp限定の壁紙が付属する。

高速充電と幅広いデバイス互換性を備えたQi2対応モデル

Qi2 25W ワイヤレス充電スタンドは、高度な熱制御技術を備えており、充電中のデバイスを適切に保護できる点が特長だ。iPhone 16は約29分で50%まで、Apple Watchは30分で約80%まで充電できるなど、実用的な高速充電に対応している。また、Google Pixel 10 Pro XLを含む幅広いスマートデバイスに対応しており、汎用性も高い。

デザイン性と使いやすさを両立したプレミアム仕様

スタンド部分にはステンレス、充電台にはプレミアム素材を採用し、Apple製品との調和を意識したデザインとなっている。さらに、調整可能なシリコン素材のマウントを採用することで、日常的に扱いやすい操作性を実現している。

接続端子はUSB Type-Cで、1つのUSBポートから最大25Wの電力供給が可能だ。

