HISモバイル、OPPOの新エントリー機「OPPO A5 5G」発売　記念キャンペーンも実施

HISモバイルは、OPPOの新エントリースマートフォン「OPPO A5 5G」の取り扱いを発表。12月4日の発売に先立ち、予約受付を開始している。価格は2万9900円。HISモバイルのSIMを新規契約した場合は2万6900円で提供する。

OPPO A5 5Gは、低価格のエントリー機でありながら、FeliCaや防水防塵（IP65）への対応、6000mAhの大容量バッテリー、そしてクラウドベースの便利なAI機能が利用できるのが特徴。

そのほか主なスペックは、6.7型HD液晶（720×1604）、MediaTek Dimensity 6300、4GBメモリー、128GBストレージ、5000万画素カメラ（＋深度200万画素）、側面指紋センサー（＋顔認証）、ColorOS 15（Android 15ベース）など。

HISモバイルでは、OPPO A5 5Gの発売記念キャンペーンを実施（12月26日購入分まで）。OPPO A5 5G購入者はOPPOオリジナルACアダプター、それ以外のOPPO製品購入者はOPPOオリジナルグッズ（ボールペン、クリーニングクロスなど）、その他の新品端末購入者はHISモバイルのオリジナルクリーニングクロスをそれぞれプレゼントする。詳しくはHISモバイルのサイトで（https://his-mobile.com/news20251128.html）。