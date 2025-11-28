中古Apple製品が大幅値引き！ MacBook Pro＆iPad Air 6が期間限定の特別価格

インバースネットは、11月28日18時から12月19日まで「ボーナスセール」をショップインバースの秋葉原2号店、日本橋1号店、名古屋店、札幌店、高田馬場店などで開催する。このセールでは特に「Apple MacBook Pro」と「iPadAir6 Wi-Fi 128GB Demo」を注目商品として特別価格で提供する。

動画編集やクリエイティブな作業にも最適な「Apple MacBook Pro」は、このセールで198,800円となる。2021年モデルの16インチ、M1 Maxチップ、メモリ64GB、SSD 1TB搭載というスペックで、高度な作業をスムーズにこなすことができる。

「iPadAir 6 Wi-Fi 128GB Demo Cランク」は52,800円で提供される。このモデルは2024年にリリースされた11インチの第6世代で、携帯性とパフォーマンスのバランスが取れた魅力的な製品だ。両商品ともに、「お一人様一台限り」の制約があり、バッテリーは保証対象外となるので注意が必要だ。