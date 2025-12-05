FRONTIER、新型ゲーミングノート「AXNシリーズ」発売！ Ryzen AI 7 350×RTX 5060で21万円台から

インバースネットは、12月5日より新しいゲーミングノートPC「AXNシリーズ」を発売開始した。このシリーズは、強力なAMD Ryzen AI 7 350とNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、価格は219,800円からとなる。

AXNシリーズの大きな特徴は、16インチQHD液晶により、クリアでスムーズな画面表示が可能な点だ。180Hzのリフレッシュレートにより、従来の60Hz液晶を超える滑らかさを実現し、真剣にゲームを楽しむゲーマーにとっては嬉しい仕様となっている。また、アスペクト比が16:10であるため、Excelなどの表計算ソフトも使いやすいという。

また、搭載されたAMD Ryzen AI 7 350は、8コア16スレッドで最大5.0GHzの動作クロックを誇り、AI処理を加速させるNPU「Ryzen AI」を備えている。これにより、ゲーミングからクリエイティブな作業、日常タスクに至るまで、あらゆる用途で高性能なパフォーマンスを発揮する。

AXNシリーズはFRONTIERダイレクトストアで販売され、すぐに手に入れることができる。選べる構成は3種類あり、メモリやSSDの容量に応じて異なる価格帯が設定されているので、用途や予算に応じた選択が可能だ。