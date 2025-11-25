8ボタン＋高速スクロール＋充電式。全部入りの新マウスが登場

エレコムは11月25日、8ボタンと高速スクロール機能を備えたワイヤレスマウス「Precisionist」を11月下旬に発売すると発表した。価格は7,979円で、ブラック（型番：M-PN10MBMSBK）とホワイト（型番：M-PN10MBMSWH）の2色が展開される。

「Precisionist」は、Ultimate Blue LEDセンサーをさらに進化させた高性能なIR LEDセンサーを搭載しており、ガラス面を含む多彩な操作環境で高いトラッキング性能と省電力を実現する。また、ホイールの回転スピードによってスクロールが自動的に切り替わるスマート高速スクロール機能も搭載されているため、作業効率が向上するという。

このマウスは、無線2.4GHz接続とBluetooth接続の両方に対応しており、最大3台のデバイスに接続可能なマルチペアリング機能を持つ。リチウムイオン電池を内蔵しており、付属のUSB Type-Cケーブルで繰り返し充電可能だ。これにより電池交換が不要で、利便性が高い。

多彩な操作環境に対応するこの「Precisionist」ワイヤレスマウスは、ストレスフリーなカーソル操作を求めるすべての人におすすめだ。