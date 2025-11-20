iPhone向け忘れ物防止タグ「amine」登場｜耐水仕様・電池交換対応のしずく型モデルが発売

iPhone向け忘れ物防止タグ「amine（あみね）」が11月20日に発売

ロジテックINAソリューションズは、忘れ物防止機能を搭載したiPhone向けしずく型タグ「LGT-BETG2BKA」および「LGT-LWBETG2BKA（WEB限定）」を11月20日に発売すると発表した。位置情報の確認にはAppleの「探す」アプリを利用でき、価格はオープンとなっている。

Apple「探す」アプリに対応し、置き忘れを防ぐ機能を搭載

新製品の忘れ物防止タグ「amine（あみね）」は、iPhoneユーザーが直感的に操作できるよう設計されている。Bluetooth接続に対応し、タグが接続範囲から離れた際には「探す」アプリが通知を送る仕組みだ。また、アプリからタグのサウンドを鳴らすこともでき、見失った荷物を音で探し出せる。

耐水仕様と軽量デザイン、電池交換対応で使いやすさを強化

IP23相当の防滴仕様を備えており、雨や水しぶきにも耐えられるため、屋外での利用にも適している。ストラップ一体型のしずく型デザインはコンパクトで目立ちにくく、重量は5.8gと軽量だ。

さらに、「amine（あみね）」は市販のコイン電池（CR2032）に対応した電池交換式を採用している。使い捨てではなく繰り返し利用できるため、長期的なコストパフォーマンスも高い。11月20日の発売に合わせ、ロジテックダイレクト各オンライン店舗では20%OFFクーポンキャンペーンも実施される。