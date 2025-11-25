和田明日香さん、桑子真帆アナも登場！ BSデジタル放送25周年の記者発表会を開催

一般社団法人 放送サービス高度化推進協会（A-PAB）が、11月21日に記者発表会を開催。「放送開始25周年！BSデジタル放送は新時代へ！」というスローガンの下、NHK専務理事およびBS民放５社（BS日本・BS朝日・BS-TBS・BSテレビ東京・ビーエスフジ）の社長が一堂に会し、NHKおよびBS民放5社による共同キャンペーンの展開を紹介。各社の25周年記念特番に加え、NHKからは4K8Kの選りすぐりの番組ラインナップ、BS民放5社からは局の垣根を越えた『BS開局25周年！5局でコラボWEEK』（11月23日からスタート）の詳細が発表された。

記者発表会にはスペシャルゲストとして、『～コラボWEEK』に出演する料理家・食育インストラクターの和田明日香さんが登壇。また、プレゼンターとしてNHKの桑子真帆アナウンサーも登場した。

BSデジタル放送25周年を記念したキャンペーンを実施！

記者発表会の開会にあたり、A-PAB理事長の加増良弘氏が挨拶。BSデジタル放送が長年にわたる関係者の協力により発展してきたことに感謝の意を表し、4K8Kといった高度なテレビ技術をベースに日本のコンテンツ産業を成長させたいという願いを述べた。そして、BSデジタル放送が2025年12月1日に放送開始25周年を迎えるにあたり、NHKと民放5社による共同企画「BSデジタル放送25周年でスゴイ番組が勢ぞろい！新時代！年末はBSの番組を見ようよキャンペーン」を実施することが発表された。

続いて、BS編成担当者会議主査の内田久善氏がナビゲーターとして登壇し、NHKと民放5局によるキャンペーン特番のスポット映像を紹介。

NHK「N響『第9』演奏会」、BS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE！in USA 2時間SP」、BS-TBS「25年目の恋 ～もう一人の芳根京子、ローマへ行く～」、BSテレ東「池上彰×徳光和夫 ヒット曲が語る昭和100年史」、ＢＳ朝日「ＢＳ朝日開局25周年記念 人生、歌がある コンサート」、BSフジ「ＢＳフジ開局25周年記念番組 日本遺産物語」など、各局が力を入れる番組が披露された。

さらに、NHK選りすぐりの4K8K番組として森山未來主演「丹下左膳～大岡越前外伝～」を紹介したほか、BS民放5局の看板番組のMCが他局の番組に出演するコラボレーション企画『BS開局25周年！５局でコラボWEEK』のラインナップを発表。BSフジ「クイズ！脳ベルSHOW」、BS-TBS「カンニング竹山の昼酒は人生の味。」とBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」のコラボ、BS朝日「工藤阿須加が行く 農業始めちゃいました」とBS日テレ「なおみ農園」のコラボが紹介された。

和田明日香さんと桑子真帆アナウンサーが語るBS番組の魅力

ここで、『BS開局25周年！5局でコラボWEEK』に出演した料理家・食育インストラクターの和田明日香さんと、NHKアナウンサーの桑子真帆さんが登壇。

和田さんは、各局が協力して業界を盛り上げようとする姿勢を「美しい」と称賛し、BS番組のゆるやかな空気感が好きだと述べた。

桑子アナウンサーは、NHKの特集時代劇「丹下左膳」の見どころとして、森山未來演じる片腕の剣士の立ち回りと黒木華演じるヒロインのキャラクターの魅力を挙げた。

続くインタビュー＆質問コーナーで和田さんは、自身が出演するBS番組「和田明日香とゆる宅飲み」の魅力を「ゆるゆるやっているのでゲストの皆さまも素敵なお話をしてくれる」とコメント。また、今後番組内で一緒に飲んでみたい人として、マニアックな仕事をしている人やアナウンサーを挙げた。

桑子アナウンサーは、個人的に好きな4K番組として「世界ふれあい街歩き（NHK）」を挙げ、番組のゆったりとした空気感を味わっていると答えた。

その後、日本放送協会 専務理事の小池英夫氏、株式会社 BS日本 代表取締役社長 粕谷賢之氏、株式会社 BS朝日 代表取締役社長 濵島聡氏、株式会社 BS-TBS 代表取締役社長 伊佐野英樹氏、株式会社 BSテレビ東京 代表取締役社長 加増良弘氏、株式会社 ビーエスフジ 代表取締役社長 小川晋一氏がそろって登壇し、BSデジタル放送25周年を迎えての抱負を述べた。各社代表は、今後のBSデジタル放送の発展に向け、4K8K放送や多彩なジャンルの番組展開、新しいIP開発、イベント展開、そしてオリジナリティにこだわった番組制作への意欲を表明した。

また、先進映像協会日本部会会長の河合隆史氏による「ルミエール・ジャパン・アワード2025」の結果報告・講評、JCOM BS 株式会社 常務取締役 伊藤彰伸氏による 「J:COM BS 24 時間放送開始のご報告」、株式会社毎日放送 経営戦略局 齊藤浩史氏による「LCB（ローカルコンテンツバンク）が描く未来」についての報告も行われた。