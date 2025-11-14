週末はビジネスバッグを置いてウイルソンを握る！　丸の内にテニス好きが集う聖地がオープン

アメリカ・シカゴに拠点を置く100年以上の歴史を持つスポーツブランド、ウイルソン。日本初となる常設の直営店が丸の内にオープンします！

日本のビジネスの中心地に誕生する「ウイルソン 東京丸の内ブランドストア」は、週末のあなたを「ビジネスマン」から「アスリート」へと解放してくれるます。この週末は思いっきりコートを走ってみませんか？

アメリカ発スポーツブランド「ウイルソン」丸の内にオープン

スポーツブランド「ウイルソン」の日本初となる常設の直営店「ウイルソン 東京丸の内ブランドストア」が東京・丸の内に2025年11月28日(金)グランドオープンします。

一歩足を踏み入れれば、都会の喧騒から離れ、テニスへの純粋な気持ちに立ち返る「テニス・オアシス」。ウイルソンのブランドヒストリーと革新性を体験できる「クラブハウス」のような店内では、プロ仕様の高性能ラケットをはじめ、日常の練習からタウンユースまで最適なアパレル、アクセサリーまで、ウイルソンが誇る最高のテニスギア、アイテムが並びます。さらに、ストリング張替えサービスや、スタッフによるラケット選びのアドバイスも常時提供。

テニスやピックルボールはもちろん、他の様々なスポーツシーンからタウンユースまで幅広くファッションに取り入れることができるスポーツウェアやアクセサリーも展開します。

オープンを記念して、ウイルソン 東京丸の内ブランドストア 限定のTシャツも発売。

オープン記念限定アイテム Tシャツ

価格：￥6,600（税込）

グラフィックデザイナーMQが書き下ろしたグラフィックのプリントが施されています。

ウイルソン 東京丸の内ブランドストア

オープン日：2025年11月28日（金）

住所：東京都千代田区丸の内1-4-1丸の内永楽ビルディング1F

営業時間：11:00～20:00

定休日：無休（但し、1/1及び法定点検日は除く）