週末はビジネスバッグを置いてウイルソンを握る！ 丸の内にテニス好きが集う聖地がオープン
アメリカ・シカゴに拠点を置く100年以上の歴史を持つスポーツブランド、ウイルソン。日本初となる常設の直営店が丸の内にオープンします！
日本のビジネスの中心地に誕生する「ウイルソン 東京丸の内ブランドストア」は、週末のあなたを「ビジネスマン」から「アスリート」へと解放してくれるます。この週末は思いっきりコートを走ってみませんか？
アメリカ発スポーツブランド「ウイルソン」丸の内にオープン
スポーツブランド「ウイルソン」の日本初となる常設の直営店「ウイルソン 東京丸の内ブランドストア」が東京・丸の内に2025年11月28日(金)グランドオープンします。
一歩足を踏み入れれば、都会の喧騒から離れ、テニスへの純粋な気持ちに立ち返る「テニス・オアシス」。ウイルソンのブランドヒストリーと革新性を体験できる「クラブハウス」のような店内では、プロ仕様の高性能ラケットをはじめ、日常の練習からタウンユースまで最適なアパレル、アクセサリーまで、ウイルソンが誇る最高のテニスギア、アイテムが並びます。さらに、ストリング張替えサービスや、スタッフによるラケット選びのアドバイスも常時提供。
テニスやピックルボールはもちろん、他の様々なスポーツシーンからタウンユースまで幅広くファッションに取り入れることができるスポーツウェアやアクセサリーも展開します。
オープンを記念して、ウイルソン 東京丸の内ブランドストア 限定のTシャツも発売。
オープン記念限定アイテム Tシャツ
価格：￥6,600（税込）
グラフィックデザイナーMQが書き下ろしたグラフィックのプリントが施されています。
ウイルソン 東京丸の内ブランドストア
オープン日：2025年11月28日（金）
住所：東京都千代田区丸の内1-4-1丸の内永楽ビルディング1F
営業時間：11:00～20:00
定休日：無休（但し、1/1及び法定点検日は除く）
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。