週刊アスキー特別編集　週アス2025November

iOS 26便利機能・日々の生活をより快適にする最新AI機能の実力をチェック！

アスキームック 週刊アスキー特別編集

【表紙の人】

平澤宏々路

【特集】

Windows 11 vs.macOS 26 AI対決

【特集】

iOS 26、iPadOS 26便利機能

【特集】

最新ケース＆充電アクセサリー

【特集】

ワイヤレス充電デビュー

【特集】

おすすめタブレット

【特集】

最新世代のゲーミングノートPC

【特集】

ASCII編集者が選ぶ推しのPCパーツ、デジタルガジェット

【連載ほか】

ASCII PowerReview

ソニー愛が止まらない

ジサトラ（自作虎の巻）

アスキースマホ総研

アップアップガールズ（アスキー）

アスキーグルメのわんぱくごはんトーク

■ 判型：A4変型判

■ ISBN：978-4-04-911290-0

■ 発売：2025年10月22日

■ 定価：本体700円＋税