10月22日（水）発売！紙の週刊アスキーです

週刊アスキー特別編集　週アス2025November

2025年10月22日 00時00分更新

文● ASCII

iOS 26便利機能・日々の生活をより快適にする最新AI機能の実力をチェック！

週刊アスキー特別編集　週アス2025November(アスキームック)[Amazon]

アスキームック 週刊アスキー特別編集
『週アス2025November』は10月22日(水)発売です。

特集など内容の詳細は以下。
【表紙の人】
平澤宏々路

【特集】
Windows 11 vs.macOS 26 AI対決

【特集】
iOS 26、iPadOS 26便利機能

【特集】
最新ケース＆充電アクセサリー

【特集】
ワイヤレス充電デビュー

【特集】
おすすめタブレット

【特集】
最新世代のゲーミングノートPC

【特集】
ASCII編集者が選ぶ推しのPCパーツ、デジタルガジェット

【連載ほか】
ASCII PowerReview
ソニー愛が止まらない
ジサトラ（自作虎の巻）
アスキースマホ総研
アップアップガールズ（アスキー）
アスキーグルメのわんぱくごはんトーク

週刊アスキー特別編集　週アス2025November(アスキームック)[Amazon]

■ 判型：A4変型判
■ ISBN：978-4-04-911290-0
■ 発売：2025年10月22日
■ 定価：本体700円＋税

　

