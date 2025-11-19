オプテージ、「曽根崎データセンター」向けの再エネ電力購入契約を締結

関西電力グループの情報通信事業者、オプテージは、2025年11月10日、関西電力およびKDS太陽光（関西電力グループ）との電力購入契約（コーポレートPPA）を締結した。2026年1月から運用を開始する「オプテージ曽根崎データセンター（OC1）」向けの契約であり、OC1では同契約を通じて、実質的に再生可能エネルギー（再エネ）100％での運用を行う。

OC1は、大阪市の曽根崎エリアに位置する新設のデータセンター。オプテージでは、OC1を「カーボンニュートラルな都市型データセンター」と位置付けており、今回のコーポレートPPA締結に至った。

同契約により、KDSの太陽光発電所で発電された再エネ由来の電力が、関西電力を通じてOC1に供給される。OC1における年間電力使用量の約10％相当が再エネ由来の電力となり、残りは関西電力が提供する非化石証書活用の「再エネECOプラン」を用いて、実質的に再エネ100％電力での運用を行う。