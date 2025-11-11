IPSパネル×100Hz対応。ViewSonic「VA2708-2K-MHD」が描く高精細WQHD画質

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

ViewSonic、27型WQHDモニター「VA2708-2K-MHD」がAmazonで販売中。IPSパネル採用で100Hz表示に対応

　ViewSonicは、27インチのWQHD液晶モニター「VA2708-2K-MHD」を、Amazonで23,108円で販売中だ。

　本製品は、IPSパネルを採用し、100Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度を備える。滑らかな映像表示と素早い反応が特徴で、映像鑑賞や一般的なPC作業、軽いゲーム用途にも対応する設計となっている。

WQHD解像度で高精細な表示に対応

　解像度は2560×1440ドットのWQHDに対応し、フルHDよりも広い作業領域を確保できる。IPSパネルにより、広い視野角と安定した色再現を実現しており、写真や映像の確認など色精度が求められる作業にも利用できる。

　また、100Hzの高リフレッシュレートにより、スクロールや映像再生時の残像感を軽減し、より自然な表示を提供する。

目への負担を抑える設計と接続性

　VA2708-2K-MHDは、フリッカーフリー技術ブルーライト軽減機能を搭載し、長時間の使用時にも目の負担を軽減する設計となっている。

　インターフェースはHDMI、DisplayPort、ステレオミニジャックを備え、PCやゲーム機、映像機器などさまざまなデバイスと接続が可能だ。

3年間のメーカー保証に対応

　本製品には3年間のメーカー保証が付属しており、パネルやバックライトの不具合にも対応する。保証期間中は安心して使用できる環境が整えられている。

　VA2708-2K-MHDは、IPSパネルの画質とWQHD解像度による作業効率を両立したモデルとして、一般用途からクリエイティブ作業まで幅広い環境で利用できる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。

