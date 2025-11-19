元祖メガネっ娘アイドルといえばこの人！ 幅広い分野で活躍する時東ぁみ（ときとう・ぁみ）さんが、デビュー20周年を記念したDVD「20th aMI」（発売元：エスデジタル、収録時間：124分、価格：4620円）の発売記念イベントを11月8日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

「ミスマガジン2005」でつんく♂賞を獲得し、鮮烈なデビューを飾ったことで知られる時東さんだが、今夏にFRIDAY誌上で披露した10年ぶりの復帰グラビアが大反響。まさかのDVDリリースも驚くほかないのだが、本人によればデビュー20周年を見据え、数年前から着々と準備を進めてきたそうである。

――詳しく聞かせてください！

【時東ぁみ】 ファン方々に恩返ししたいと考えたとき、デビューからやってきたのは歌とグラビア。今年1月に楽曲「わたしはアイドル」の配信を始めたし、「じゃあグラビアも！ と思ったのですが、引退しているので事務所がOKを出すかどうか。そこで体づくりの努力を重ねて2年前にボディーコンテストに出るなど、少しずつお願いして叶えることできました。

――ロケはいかがでした？

【時東ぁみ】 6月に沖縄で行なわれたのですが、ちゃんとポージングできるかなどの不安はありました。でも、10年ぶりでも体は覚えているものなんだなって。やればやるほど気持ちよく撮影に取り組めました。映像としては、南国デート的な内容になっています。

――オススメは？

【時東ぁみ】 3つあるのですが、1つ目がプールでTシャツを脱ぎ、真っ白なビキニで魅せるシーンです。イメージ的にはミスマガジンの受賞したころ。水着の形やサイズ感、メガネも当時を思い起こさせる感じで、可愛らしさも出せているかなと。

――2つ目は？

【時東ぁみ】 6年ほどトレーニングを続けているので、ウェアを着てエクササイズするところです。腹筋とかもやっています。いま、時東ぁみはこんな体になっているんだなというのが分かるので、ぜひ視聴してほしいです。

――3つ目は？

【時東ぁみ】 赤のトップス＆ボーダー柄のスカートという出で立ちで、ドライブデートするシーンです。車内で服を脱いで水色のランジェリーを見せるのですが、過去作品ではやっていなかった展開。いい意味でエッチな感じがして、ドキドキしちゃいました（笑）。

ステージにもメガネをかけた姿で登場し、昔とまったく変わらない可愛さで集まったファンを魅了。この先もできる限りグラビアは続けたいというが、「温存しておきたいこともあるし、少し活動して1回休憩して、40歳になったタイミングでまたみなさんにお会いしたい」と含みのあるコメントで締めくくった。