奇跡の9頭身でグラビア界にその名を轟かせる斎藤恭代（さいとう・やすよ）さんが、2ndトレーディングカード「斎藤恭代 ～LUMINOUS～」（発売元：WooHooカンパニー、価格：1BOX 6600円）の発売記念イベントを11月8日、神保町の書泉グランデで開催した。

1年7ヵ月ぶりの2ndトレカは、3BOXと専用キスカード、チェキ用のパスケースをセットにした「Treasure Box」が用意されている点が特徴。7月に都内で撮影されたものだが、可愛いビキニや大人っぽいランジェリー、サンタ衣装など、全8着の衣装で魅せるカードとなっている。

――こだわった点はありますか？

【斎藤恭代】 真っ白なウエディング衣装のカードがあること、スポーツをやっていたので水着でテニスをするカードがあることです。特にテニスのカードは本当に似合っていると思ったのでお気に入りです。

――オススメは？

【斎藤恭代】 大人っぽいブルーの水着のカードです。4枚集めないと1枚にならない仕掛けがすごくいいなと。水着もちょっとハイレグで変則的なデザインですが、9頭身のスタイルを存分にお楽しみいただけると思います。

――Treasure Boxも豪華ですね。

【斎藤恭代】 2ndトレカ全体でキスは700～800回ほどしましたが、Treasure Boxにもしっかり専用キスカードが入っているので、絶対にゲットしてほしいです。チェキのパスケースも、お気に入りの1枚を入れてもらえるとうれしいです。

――今年は事務所も移籍して大きな変化だったと思いますが、改めて振り返ってみた感想も。

【斎藤恭代】 大きな花を咲かせるための準備として、自分にできることを着実にやりながら、足りない部分を補うための経験を積んだ1年でした。漢字1文字で表すなら「備」です。感謝の気持ちを忘れず、ステップアップした斎藤恭代をみなさんに届けたいです。

クリスマスについては、フェリーを貸し切ってのファンミーティングを開催する予定。「毎年クリスマスはファンの方々と過ごすのですが、船でのイベントは初めてなので楽しみです。内容はまだ秘密です（笑）」とPR。2026年1月11日にも、このトレカの2度目のイベントが秋葉原のソフマップで開催されるので、今回参加できなかった人は見逃さないように！