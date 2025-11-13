知ってる？品川、墨田、町田の特産品　まだまだ知らない”東京”に出会える「TOKYO周穫祭2025」

東京は「なんでもある」「流行の発信地」というイメージですが、それでもまだ知らないことがたくさん。たとえば「品川みやげ」といって何を思い浮かべますか？ 答えは「こねり3種のアソート」「品川紋次郎ティーバッグ5個入り」「花あられ 海苔巻」です。ちなみに私は知りませんでした。

そんな「東京の知られざる魅力」をギュッと凝縮したイベントが東京国際フォーラムで開催します。入場は無料、必要なのは好奇心だけ！

東京って意外と広い

11月22日（土）と23日（日）、東京国際フォーラムで「TOKYO周穫祭2025」が開催します。

東京23区をはじめ、豊かな自然の多摩、美しい海の島しょまで、ご当地グルメや五感で楽しむ体験コンテンツ、ワークショップなど、東京中の魅力が体験できるイベント。今回の見どころは、初開催の特別企画展や伝統工芸の技術を間近で見られる実演コーナー。ほかにも昨年好評だった「五感をフル稼働させる没入型VR体験」など、都内を改めて旅したくなるコンテンツが盛りだくさんです。

●中央区観光協会／中央区観光情報センター

特産品

・HIKKOMIねこ

・千社札キーホルダー

・江戸文字シール など

中央区観光協会・中央区観光情報センターでしか購入できないオリジナル商品や、区内の老舗とのコラボ商品などを用意。

●墨田区観光協会

特産品

・向島 言問団子(3個入り)

・国技館焼き鳥

・桑原ハム など

本物が生きる街すみだの最新観光スポットや情報を発信。銘菓も販売。

●しながわ観光協会

特産品

・こねり3種のアソート(シナモロール)

・品川紋次郎ティーバッグ5個入り(和紅茶)

・花あられ 海苔巻 など

「しながわみやげ」を購入すると「観光大使シナモロールの腕ぴたバルーン」をプレゼント。

●町田市観光コンベンション協会

特産品

・まち☆ベジFoods 花ゆずスイーツ

・日本一ゆずポン酢

・相原パウンド～琥珀のゆめ～ など

今年は3年に1度の町田市名産品の認定年。新たに町田市名産品に認定された商品や特産品の販売を行います。

●こだいら観光まちづくり協会

特産品

・Kodaira Pawpaw Beer

・さくさくっ食べるブルーベリーキャンディ

小平産の幻の果実「ポポー」を使用したHazy IPAとWeizenスタイルの2種のビール「Kodaira Pawpaw Beer」を販売します。

●式根島観光協会

特産品

・テトラガラス

・限定キーホルダー

・温泉の素 など

式根島の名産品(新島村認定ブランド)を販売。観光相談もOKです。

ほかにもまだまだたくさんの街が参加。自分の住んでいるエリアの魅力も知ることができそうです。

TOKYO周穫祭2025

開催日時：11月22日(土)10:00～18:00／11月23日(日)10:00～17:00

会場：東京国際フォーラム(東京都千代田区丸の内3丁目5-1)

入場：無料