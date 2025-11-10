ViewSonic「VA2409-MHU-7」23.6インチIPSモニターがAmazonで販売中｜高画質で1万円台

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonで販売中】ViewSonic「VA2409-MHU-7」―USB Type-C対応の23.6インチモニター

ViewSonic（ビューソニック）の液晶モニター「VA2409-MHU-7」は、USB Type-C接続に対応した23.6インチの高コスパモデル。現在、Amazonで17,980円（9%オフ）で販売中です。

鮮やかな映像と広視野角

SuperClear IPS技術を採用し、178度の広視野角を実現。どの角度からでも自然で美しい映像を楽しめます。フルHD（1920×1080）解像度で、映画やゲーム、写真も鮮明に表示します。

滑らかな映像体験

可変リフレッシュレート技術により、映像のズレやカクつきを抑制。スムーズで快適な表示が可能です。

スタイリッシュで快適な設計

3辺ボーダレスデザインでスッキリとした印象。ブルーライトフィルターとフリッカーフリー機能を備え、長時間作業でも目に優しい設計です。

多彩な接続＆安心の保証

HDMI・VGA・USB Type-Cポートを搭載し、スピーカーも内蔵。省エネ設計で、5年間の長期保証付き。安心して長く使えます。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。