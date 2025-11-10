ViewSonic「VA2409-MHU-7」23.6インチIPSモニターがAmazonで販売中｜高画質で1万円台

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonで販売中】ViewSonic「VA2409-MHU-7」―USB Type-C対応の23.6インチモニター

　ViewSonic（ビューソニック）の液晶モニター「VA2409-MHU-7」は、USB Type-C接続に対応した23.6インチの高コスパモデル。現在、Amazonで17,980円（9%オフ）で販売中です。

鮮やかな映像と広視野角

　SuperClear IPS技術を採用し、178度の広視野角を実現。どの角度からでも自然で美しい映像を楽しめます。フルHD（1920×1080）解像度で、映画やゲーム、写真も鮮明に表示します。

滑らかな映像体験

　可変リフレッシュレート技術により、映像のズレやカクつきを抑制。スムーズで快適な表示が可能です。

スタイリッシュで快適な設計

　3辺ボーダレスデザインでスッキリとした印象。ブルーライトフィルターとフリッカーフリー機能を備え、長時間作業でも目に優しい設計です。

多彩な接続＆安心の保証

　HDMI・VGA・USB Type-Cポートを搭載し、スピーカーも内蔵。省エネ設計で、5年間の長期保証付き。安心して長く使えます。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。

■関連サイト

ViewSonic トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
07月
08月
09月
10月
11月
2024年
02月
03月
04月
05月
06月
07月
09月
10月
12月
2023年
01月
02月
03月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
03月
08月
09月
10月
11月
2019年
03月
06月
07月
12月
2018年
04月
11月
12月
2016年
06月