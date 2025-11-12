人手不足情シスのPC管理業務に“人に頼らない自動化”を　レノボが中堅企業向けソリューション

「深刻なIT人材不足」「運用保守業務の大きな負担」「レガシーシステムと複雑化したIT環境」など、いくつもの課題を抱える日本企業のIT管理者。こうした課題を解消していくためには、IT運用の大幅な自動化、しかも、少人数でも導入や運用ができる“人に頼らない自動化”が必要だと、レノボ・ジャパンは訴える。

2025年11月11日、レノボ・ジャパンは、企業のPC調達／導入／運用／最適化／廃棄までを一括支援する新ソリューション「モダンPC ライフサイクルマネジメント（モダンPCLCM）パッケージ」の提供を開始した。

IT／情報システム部門の人員が少ない一方で、PCLCM業務のシステム化や自動化が進んでいない中堅企業層（従業員数300～3000名規模）をメインターゲットとしており、“PC1台あたり月額1000円から”の低コストで、PCLCMの包括的な自動化／効率化を支援するとアピールしている。

パッチ管理もITSMもEDRもすべてパッケージ、自動化と工数削減を支援

今回の新ソリューションでは、レノボが“モダンPCLCMの構成要素”として提唱する5つの要素を、パッケージ化して提供する。PC1台あたり月額1000円（税抜）から、100台以上から利用できる。また、レノボ以外のPCを利用している場合も利用が可能だ。

具体的には、ゼロタッチ導入（Autopilot）やパッチ管理の自動化を担う「統合エンドポイント管理（UEM）」、PCのパフォーマンスを監視／最適化する「デジタル従業員体験（DEX）」、ハードウェア資産やソフトウェアライセンスを管理する「IT資産管理（ITAM）」、PCのインシデント管理や変更管理をワークフローで処理する「ITサービス管理（ITSM）」、PCのリアルタイム脅威検知とインシデント対応（ランサムウェア被害の自動修復）を実行する「エンドポイント検出＆対応（EDR）」の5つだ。

これらの機能は、レノボと、IT／セキュリティ運用のワークフロー自動化ソリューションを提供するIvanti Software、エンドポイントセキュリティ／EDRソリューションを提供するSentinelOneとの連携により実現する。たとえば、Ivantiのツールが算出するDEXスコアに基づいて、レノボが新たに調達すべきPCモデルを選定したり、リプレース対象とするPC端末を自動抽出して、レノボがデータ消去などの処理を行う、といった具合だ。

こうしたソリューションの提供により、手作業中心の“レガシーPCLCM”を脱却し、徹底した自動化と工数削減を支援していく狙いだという。

レノボ・ジャパンでソリューション＆サービス事業部（SSG）の責任者を務める山口仁史氏は、レノボではデジタルワークプレイスソリューションにおける重要なソリューションのひとつとして、PCLCMを展開してきたことを紹介した。

すでに“ゆりかごから墓場まで”、PCライフサイクル全体をカバーするサポートサービスが提供可能だが、少人数のIT管理者で運用する中堅企業層では、それを十分に活用することが難しかった。そこで今回は「少人数でもIT運用が実現できるスキーム」（山口氏）として、自動化と工数削減を支援するモダンPCLCMのパッケージソリューションを開発したという。

また、メインターゲットを中堅企業としている理由は、すでに大規模な企業はモダンPCLCMの5要素の一部が導入済みであるケースが多い一方で、中堅企業はそうではなく、パッケージとして一括導入できる点がメリットになるためだと説明した。

なお、今回のソリューションはレノボ製PC以外を導入している企業でも利用できる。同ソリューションを企画した、サービス事業本部 ソフトウェアグループ本部長の大原隆広氏は、レノボ製PCを導入している顧客への提案はもちろん、そうでない企業にも提案を進め、「こちらのサービス導入をきっかけとして、レノボPCに切り替えていただく、レノボPCのシェアを広げていくという活動もしていきたい」と述べた。

同ソリューションは、日本とアジア太平洋地域から提供をスタートし、その後グローバルへの展開を進めていく計画だという。