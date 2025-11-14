サッポロ「黒ラベル 箱根駅伝缶」今年も！21チームのたすきをデザイン

サッポロビールは、サッポロ生ビール黒ラベル「箱根駅伝缶」を11月26日に全国で数量限定発売します（価格はオープン）。自社ECサイト「シュパーク」でも同日10時から販売を開始します。

パッケージには、第102回東京箱根間往復大学駅伝競走に出場する20校と関東学生連合チームの全21チームのたすきがデザインされています。

350ml缶には“スタート”、500ml缶には“フィニッシュ”の瞬間が描かれ、箱根駅伝のストーリーを缶で楽しめる仕様です。中味は通常の黒ラベルと同じで、麦のうまみと爽やかな後味が特長です。

あわせて、第102回大会を記念したプレゼントキャンペーンも実施。対象商品を購入し、スリーブ内面の応募ハガキから応募すると、抽選で102人にサッポロビールオリジナル「メモリアルセット」が当たります。

セット内容は、第102回大会の出場校記録とコースMAPが刻まれた限定プレートと、黒ラベルと箱根駅伝ロゴ入りのペアタンブラーです。応募締切は2026年1月30日で、500ml缶パックで応募すると当選確率が2倍になります。

駅伝ファン必見！

サッポロビールは1987年から「東京箱根間往復大学駅伝競走」に協賛していて「箱根駅伝缶」は年末の恒例商品になっています。



お正月の風物詩・箱根駅伝をテーマにした黒ラベル缶は、黒ラベルファンにも駅伝ファンにもたまらない限定デザインです。駅伝観戦のお供に、特別感のある一杯を味わっては？

※価格は税込み表記です。