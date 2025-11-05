15.6インチ・700gの薄型モバイルモニター　ViewSonic VA1655が外出先で大活躍

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

【Amazonで販売中】軽量USB-Cモバイルモニター「ViewSonic VA1655」登場！

　映像機器メーカービューソニックジャパン（ViewSonic Japan）から、15.6インチUSB-C対応モバイルモニター「VA1655」が発売中。価格は21,800円で、Amazon公式ストアなどで購入可能です。

■ 700gの軽量・スリム設計

　重さわずか700g・厚さ6.1mmの薄型。持ち運びがラクで、出張やカフェ作業にも最適。どこでも手軽にデュアルディスプレイ環境を実現できます。

■ USB-C1本で簡単接続

　USB-Cケーブル1本で映像出力と給電が可能。Windows、Mac、Android、iOS、iPadOSなど、主要OSに幅広く対応しています。

■ 縦置き対応＆高画質

　画面を縦向きにも設置でき、プログラミングや資料閲覧などに便利。フルHD・IPSパネル・60Hzで、鮮明かつ滑らかな映像を表示します。

■ 多彩な端子と安心設計

　USB-C・Mini HDMI・音声出力を装備し、内蔵スピーカーブルーライトフィルターも搭載。さらに3年保証付きで安心です。

まとめ：持ち運べる高性能ディスプレイ

　軽量・高画質・マルチ対応のVA1655は、仕事にもエンタメにもぴったり。外出先でも快適な作業環境を求める人におすすめの1台です。

■関連サイト

ViewSonic トップへ

