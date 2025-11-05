15.6インチ・700gの薄型モバイルモニター　ViewSonic VA1655が外出先で大活躍

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonで販売中】軽量USB-Cモバイルモニター「ViewSonic VA1655」登場！

映像機器メーカービューソニックジャパン（ViewSonic Japan）から、15.6インチUSB-C対応モバイルモニター「VA1655」が発売中。価格は21,800円で、Amazon公式ストアなどで購入可能です。

■ 700gの軽量・スリム設計

重さわずか700g・厚さ6.1mmの薄型。持ち運びがラクで、出張やカフェ作業にも最適。どこでも手軽にデュアルディスプレイ環境を実現できます。

■ USB-C1本で簡単接続

USB-Cケーブル1本で映像出力と給電が可能。Windows、Mac、Android、iOS、iPadOSなど、主要OSに幅広く対応しています。

■ 縦置き対応＆高画質

画面を縦向きにも設置でき、プログラミングや資料閲覧などに便利。フルHD・IPSパネル・60Hzで、鮮明かつ滑らかな映像を表示します。

■ 多彩な端子と安心設計

USB-C・Mini HDMI・音声出力を装備し、内蔵スピーカーやブルーライトフィルターも搭載。さらに3年保証付きで安心です。

まとめ：持ち運べる高性能ディスプレイ

軽量・高画質・マルチ対応のVA1655は、仕事にもエンタメにもぴったり。外出先でも快適な作業環境を求める人におすすめの1台です。