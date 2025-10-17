34型UWQHD・180Hz・曲面で没入感MAXのゲーミングモニター「VX3418C-2K」

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

ビューソニック、没入型の新ゲーミングモニター「VX3418C-2K」を10月中旬に発売

　米国発のディスプレイブランド ビューソニックジャパンは、10月中旬に新製品となる 「34型 21:9 180Hz UWQHD 曲面ウルトラワイドゲーミングディスプレイ VX3418C-2K」 をリリースすると発表した。ゲーマーの没入体験を追求した本モデルは、オープン価格で、市場想定売価が41,800円前後として登場する見込みだ。

180Hzリフレッシュレート＆1500Rカーブで圧倒的な臨場感

　VX3418C-2Kは、34インチのUWQHD解像度（3440×1440）を備えた曲面ゲーミングモニター。1500Rのカーブが視界を包み込み、まるでゲームの世界に入り込んだような没入感を生み出すという。

　また、180Hzの高リフレッシュレートがティアリングやスタッタリングを効果的に抑制し、滑らかで遅延のない映像表示を実現。さらに、AMD FreeSync Premium対応と1ms MPRTの高速応答速度により、動きの激しいシーンでもブレのないシャープな描写を可能にしている。

長時間プレイでも快適なエルゴノミックデザイン

　VX3418C-2Kは、快適な操作性を追求したエルゴノミックデザインを採用。 広視野角178度のVAパネルにより、どの角度から見ても色ムラのない美しい映像を表示できるとしている。

　また、ブルーライトフィルターフリッカーフリー技術を搭載し、長時間の使用による目の疲れを軽減する設計となっている。

幅広い接続性と柔軟な運用性

　本機にはDisplayPortHDMI入力が搭載されており、PCや家庭用ゲーム機など複数のデバイスを同時に接続可能。 ワンタッチで切り替えられるため、ゲーム・動画視聴・作業など用途に応じてシームレスに使い分けられる点も魅力だ。

