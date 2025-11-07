巨大AIクラスタを実現するネットワーク技術、「Oracle Acceleron」とは？

前回のレポート記事でお伝えしたとおり、オラクルは10月に米国で開催した年次イベント「Oracle AI World 2025」で「AI changes everything.（AIがすべてを変える）」というキーメッセージを掲げ、多数のAI関連の新製品／新機能を発表した。

その中でやや異色だったのが「Oracle Acceleron（アクセレロン）」の発表だ。オラクルの発表文によると、これはOracle Cloud Infrastructure（OCI）向けの新たなネットワークソフトウェア／アーキテクチャであり、AIというテーマとはあまり関係ないようにも思える。

だが、このAcceleronは、規模拡大を続けるAIワークロードのインフラを支えるうえでも重要な役割を果たすようだ。同時に発表された、AIワークロード向けの巨大クラスタアーキテクチャ「OCI Zettascale10」においても、超低遅延／広帯域／セキュアなRDMAネットワークを実現する構成要素として、Acceleronの名前が挙がっている。

本記事では、オラクルでCEOを務めるクレイ・マグワイク氏の基調講演における発言を中心に、Acceleronアーキテクチャの構成や特徴を説明する。

Oracle Acceleronを構成する5つの特徴的な要素

マグワイク氏は、Acceleronを開発した目的は「パフォーマンス、効率性、セキュリティという、OCIの重要なミッションに直接フォーカスするため」だと述べる。

また、AIワークロード向けインフラに限られたものではなく、たとえばWebアプリケーション、ストリーミング配信なども含む、あらゆるタイプのワークロードにメリットを与えるものであり、コスト効率も向上させるという。

具体的にはどのようなものなのか。マグワイク氏は、Acceleronは「すべての入力／出力をセキュアにし、高速化するための、ソフトウェアとアーキテクチャ」により構成されると語り、5つの特徴的な要素を紹介した。

●専用ネットワークファブリックアーキテクチャ：専用の高性能ファブリックを使用することで、トラフィックを明確に分離し、必要に応じて複数のファブリックをサポートする。どのようなスケールでも、予測可能な低遅延性、あるいは高スループットの接続を実現する。これにより、大規模なAIクラスタのほか、「Oracle Exadata」やHPCワークロードをサポートする。

●非仲介型設計：ホスト間をつなぐミドルボックス（スイッチなど）を排除したネットワーク設計とすることで、ボトルネックによる遅延を低減させつつ、効率性とセキュリティを高める。

「われわれはこの課題に何年も取り組んできており、すでにOCIの多くの場所で導入されている。その結果、大幅に（ネットワーク機器にかかる）コストが削減できた。OCIにおけるネットワーク料金の価格優位性は、非仲介型設計に取り組んで来たからだ」

●コンバージドNIC：ホストに搭載する1つのスマートNIC上に、互いにパーティショニング（隔離）された「ユーザープレーン」と「プロバイダー（オラクル側）プレーン」を内包することで、スループットの向上とコスト削減を実現する。

「従来のOCIでは、強固なセキュリティを優先して、ホストNIC（ユーザープレーン）と、オフボックスのスマートNIC（プロバイダープレーン）という2つのNICを用意し、両者間をEthernetケーブルを通じて接続していた。この場合、NICのコストが2倍かかるほか、スループット低下の原因にもなっていた」

「新しいスマートNICでは、ユーザープレーン、プロバイダープレーンにそれぞれ専用のコアとメモリを割り当てつつ、間をつなぐ共有バッファを通じてネットワークパケットを処理する」

また、従来のNICでは実現できなかったNVMe over TCPによるブロックストレージ接続の高速化、ラインレートでの通信暗号化、ベアメタルホストNICへのパッチ適用が可能になり、「パケットを二重に処理しないためスループットを2倍に向上できる」という。同時に、NICの個数が減ることで電力効率も改善される。

●Zero-Trust Packet Routing（ZPR）：一昨年発表され、昨年からOCIへの実装を進めてきたZPRでは、機能強化が発表された。マグワイク氏は、OCIのオブジェクトストレージに保存されたデータに対するアクセスの許可／拒否を例に、そのポリシー設定が容易にできることを示した。

●マルチプレーンネットワーク：前出のユーザーNICを通じて、1台のホストを複数の独立したネットワークプレーンに接続させることで、特定のプレーンに障害が発生した場合でも、接続先プレーンの切り替えで迅速に回復させることができる。同時に、スループットの向上やテールレイテンシ（わずかに発生する異常遅延）の影響軽減にもつながり、クラスタの停止や再起動を回避するという。

マグワイク氏は、通常、ホストを単一プレーンに接続する場合は単一障害点（SPOF）が発生する一方で、ホストを複数プレーンに接続すると構成が複雑になり、管理が難しく、高コストになっていたと説明。そこでAcceleronでは、ホストには単一プレーンのように見せながら、NICがトラフィックを複数プレーンに分散して転送する処理を行う。これにより、シンプルさを維持しながら可用性を向上させ、コスト削減を可能にしていると説明した。

これら5つの特徴的な要素を説明したのち、マグワイク氏は、Acceleronによって「大幅なピークパフォーマンスの向上」「インフラコストの削減（＝サービスコストの低減）」「使いやすさと機能性の向上」「セキュリティ強化」といったメリットが享受できるとまとめた。

なお、オラクル製品サイトのFAQによると、Oracle AcceleronはOCIのインフラへ段階的に導入され、将来的にはすべてのリージョンで利用できるようになるという。ユーザーは、Oracle Acceleron対応のコンピュートシェイプ（インスタンス）を選択することで、追加料金なしで利用できるとしている。