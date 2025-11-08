わかめラーメン×佐野ラーメン　“ご当地”コラボシリーズ登場

エースコックは12月1日より「THEご当地麺×わかめ 青森煮干しラーメン」「THEご当地麺×わかめ 佐野ラーメン」（各254円）を発売する。

あのわかめラーメンがご当地の味とコラボ！

エースコックの定番「わかめラーメン」と、ご当地の名物ラーメンのおいしさを掛け合わせた2品が登場。ご当地ラーメンとして人気の青森煮干しラーメン、佐野ラーメンとのコラボが楽しめる。

「青森煮干しラーメン」は、ポークとチキンをベースに煮干しを利かせ、胡椒でアクセントを加えた醤油スープで、しっかり利かせた煮干しの香りが食欲をそそるという一杯。かやくには磯の風味豊かなわかめ、食感の良い大豆そぼろ、スープを吸ってジューシーな麸を加えた。

「佐野ラーメン」は、ポークとチキンをベースに、佐野ラーメンらしいあっさりとした醤油スープに仕上げた。香味野菜の風味がアクセントとなり、最後まで飽きの来ない味わいを楽しめるという。

かやくには磯の風味豊かなわかめ、食感の良い大豆そぼろ、風味の良いごまを加えて仕上ている。

青森煮干しラーメン

佐野ラーメンの味をわかめいっぱいで

お馴染みのわかめラーメンが、今回は一味違う！ どちらもご当地の味わいが合わさって、やみつきになりそう……！普段からわかめラーメンを食べる人も、そうでない人も試してみて！

（※文中の価格はすべて税込）