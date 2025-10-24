このページの本文へ

シャープ、10月31日に新製品発表を予告　AQUOS senseの新モデル!?

2025年10月24日 17時40分更新

文● オカモト／ASCII

　シャープは、同社スマートフォン公式サイト（https://jp.sharp/k-tai/）上で10月31日の新製品発表を予告している。

シャープ

　なんらかのスマートフォンを耳に当てる女性のティザー画像が用意されているが、端末自体はシルエットになっており、推測できない状態。昨年秋の新モデルは「AQUOS sense9」と「AQUOS R9 pro」だったが、AQUOS senseは毎年秋に出ているので、こちらは高確率で発表されるだろうか？

 

