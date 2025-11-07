4K 180Hz＋360Hz対応！ JAPANNEXTの新型27インチゲーミングモニターがAmazon限定で発売

JAPANNEXT、4K×180Hz対応の27インチゲーミングモニター「JN-i27G1836UF-C6」をAmazon限定で発売

　JAPANNEXTは、11月7日に27インチのIPSパネルを採用した4Kゲーミングモニター「JN-i27G1836UF-C6」をAmazon限定モデルとして発売する。価格は55,980円（参考価格:税。4K解像度で最大180Hz、フルHDでは360Hzという圧倒的なリフレッシュレートを実現し、USB-C経由で最大65Wの給電にも対応する。スタイリッシュなホワイトカラーの筐体も特徴的だ。

4K×180Hz対応、IPSパネル×0.5msで圧倒的な描写性能

　「JN-i27G1836UF-C6」は、4K解像度の高精細IPSパネルを搭載し、応答速度0.5msの高速表示を実現。滑らかで色鮮やかな映像体験を提供する。さらにHDR400相当の高輝度（最大400cd/m²）を誇り、sRGB 99% / DCI-P3 95%の広色域に対応。ゲームだけでなく、映像編集や写真現像などクリエイティブ用途にも最適だとしている。

　注目の「Dual Frame Rate（DFR）」技術により、用途に応じて4K 180Hz／フルHD 360Hzのリフレッシュレートをワンタッチで切り替えられる点も大きな魅力。

PS5でも4K:120Hz出力に対応、デザイン性と機能性を両立

　ホワイトを基調とした上品なデザインは、インテリアとの調和にも優れる。PlayStation 5（PS5）との4K:120Hz接続にも対応しており、可変リフレッシュレート（VRR）機能によって、ティアリングのないスムーズなゲームプレイが可能。

　また、ブルーライト軽減モードフリッカーフリー機能を搭載し、長時間の使用でも目に優しい設計となっている。

充実した接続端子と多機能仕様、KVM・PBP/PIPにも対応

　端子構成は、HDMI 2.1×2、DisplayPort、USB-Cを装備し、PCやゲーム機、ノートPCなど幅広いデバイスと高い互換性を持つ。

　さらに、KVM機能PBP／PIP機能を備えており、複数デバイスを同時に操作・表示できるため、テレワークやマルチタスクにも最適だ。

　このように「JN-i27G1836UF-C6」は、4K高解像度・高速リフレッシュレート・多機能設計を兼ね備えたハイスペックゲーミングモニター。55,980円という価格で、JAPANNEXTの最新技術を体感できる1台となっている。

