JAPANNEXT、120Hz対応の27型4Kモニターを発売　Amazon限定で3万5980円

JAPANNEXTは、6月4日にAmazon限定で新しい27インチ4Kゲーミングモニター「JN-iA27G120U2-HSP」を35,980円で発売する。主な特徴として、120Hzの高速リフレッシュレートと1msの応答速度を持ち、滑らかな映像表示を実現することが挙げられる。

新製品「JN-iA27G120U2-HSP」は、フルHD解像度の約4倍の作業領域を実現するIPSパネルを搭載しており、ゲームプレイやデスクワーク時に高い生産性を提供する。120Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、特にFPSゲームにおける滑らかさを大きく向上させるという。また、HDR400に対応し、広色域で色鮮やかな映像を提供し、PS5や他のゲーム機との4K:120Hz接続もサポートしている。

ユーザーの快適さを追求した設計として、多機能スタンドが特徴だ。このスタンドは最大140mmの高さ調整が可能であり、縦画面としての使用やスイーベル機能による柔軟な配置が行える。また、AdaptiveSync対応により、ティアリングやスタッタリングを軽減し、VRR対応ゲームの表示にも最適化されている。HDMI 2.1やDisplayPort 1.4を装備し、様々な機器と接続できる柔軟性も持つ。

製品には2W×2のスピーカーが内蔵され、長時間の使用でも目に優しいフリッカーフリーとブルーライト軽減モードを搭載している。VESAマウントにも対応しており、別売のモニターアームを使って設置の幅が広がる。2年間のメーカー保証が付くため、長期間安心して使用できるだろう。