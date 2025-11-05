JAPANNEXT、アルティーリ千葉とオフィシャルパートナー契約を締結　98インチ大型モニターで観戦体験を強化

JAPANNEXTは11月5日、プロバスケットボールクラブ「アルティーリ千葉」とオフィシャルパートナー契約を締結したと発表した。この新たなパートナーシップでは、同社の大型98インチモニターを千葉ポートアリーナに導入し、観戦体験をさらに向上させることを目指しているという。

アルティーリ千葉は、2020年に創設され、今ではB.LEAGUE PREMIERへの参入が決定している注目のクラブだ。JAPANNEXTは、すでに同アリーナに大型モニターを提供しており、今回の契約によってさらにチームの映像を大迫力で楽しめる取り組みが進行中である。

互いに千葉県を拠点とする両者の連携は、地元のスポーツシーンの発展にも寄与することが期待されている。また、JAPANNEXTは高品質な液晶ディスプレイ製品の提供を通じて、チームのさらなる躍進を支援していく考えだ。

両社のビジョンの中には「スポーツを通じて生活を豊かにする」という共通の目標があり、この新しい協力関係を生かし、共に成長していく姿勢を明らかにしている。今後も、さまざまな形で協力を深め、アルティーリ千葉と共に新たな歴史を築いていくことが期待されている。