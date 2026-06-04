200Hz×1msで3.5万円台 JAPANNEXTの30インチ湾曲ウルトラワイドモニター登場
JAPANNEXTは、30インチのVAパネルを搭載した湾曲ウルトラワイドゲーミングモニター「JN-VC30G200WF」を35,480円で6月4日に発売する。ワイドフルHD(2560×1080)の解像度を持ち、21:9のアスペクト比で、高速200Hzリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を実現した。
JN-VC30G200WFは、3000:1のコントラスト比を誇る高画質VAパネルを採用し、鮮やかな色彩と美しい映像を再現する。さらに、曲率R1500の湾曲ディスプレイにより、画面全体が均一に見やすく、臨場感溢れるゲーム体験を提供する。特に21:9の広い表示領域は、レーシングゲームや情報量が重要なMMOのプレイに最適だ。
さらに、PS5との接続にも対応しているのも本製品の特徴だ。PS5と120HzのフルHDで接続可能で、高精細な大画面でのゲームプレイが可能になる。加えて、可変リフレッシュレート（VRR）にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減する。また、HDR対応により、明暗差のあるリアルな映像も楽しめるという。
インターフェイスも充実しており、HDMI 2.1×2およびDisplayPort 1.4×2を装備しており、さまざまな機器との接続が可能。フリッカーフリーやブルーライト軽減モードも搭載しており、長時間の使用でも目に優しい設計が施されている。さらに、VESAマウント対応で、モニターアームやスタンドへの取り付けが可能だ。
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