WUXGA×IPS×100Hzの実力派！ JAPANNEXT最新24インチモニター「JN-IPS24WX-HSP」発売

JAPANNEXTは、10月17日より24インチIPSパネルを採用したWUXGA液晶モニター「JN-IPS24WX-HSP」を発売すると発表した。価格は24,980円（直販価格:税込）。

本製品は、映像をより鮮明に映し出すIPSパネルを搭載。解像度はWUXGA（1920×1200）に対応しており、一般的なフルHD（1920×1080）よりも縦方向に約11％広い表示領域を確保している。上下左右178°の広視野角を持ち、最大輝度300cd/m²、sRGBカバー率99％の高い色再現性を実現。写真編集や動画視聴、デザイン作業などでも自然な色合いで表示できるという。

さらに、昇降・回転に対応した多機能スタンドを標準装備。高さは最大135mmまで調整可能で、ピボット機能により縦置き表示にも対応。作業環境や使用スタイルに合わせて柔軟に設置できる。

映像入力端子としては、HDMI 2.0ポートとDisplayPort 1.2ポートをそれぞれ1基ずつ搭載し、最大100Hzのリフレッシュレートで滑らかな映像を表示可能。また、VESAマウント（100×100mm）に対応しており、モニターアームや外部スタンドへの取り付けも容易だ。

本体には4W×2のステレオスピーカーを内蔵し、外部スピーカーなしでも十分な音質で映像を楽しめる。さらに2年間のメーカー保証が付帯しており、長期使用にも安心だ。

購入はAmazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど主要ECサイトで可能。多様なデバイスとの接続に対応し、在宅ワークから映像制作まで幅広い用途で活躍する液晶モニターとなっている。