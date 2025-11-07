4Kで180Hz＆0.5ms応答、USB-C給電もOKな万能ゲーミングモニター「JN-IPS27G1836UF-HSPC6」

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは、11月7日に新型の27インチ4Kゲーミングモニター「JN-IPS27G1836UF-HSPC6」を発売する。価格は65,980円（直販価格:税込）。4K解像度と高速リフレッシュレートを両立し、なめらかな映像体験を求めるゲーマーに向けた注目モデルだ。

　「JN-IPS27G1836UF-HSPC6」は、広視野角で発色に優れるIPSパネルを採用。4K（3840×2160）の高精細な映像を180Hzで表示できる。さらに、フルHD解像度で使用する場合は最大360Hzのリフレッシュレートに対応し、高速描画が求められるFPSや格闘ゲームでも極めてスムーズな動作を実現する。応答速度はわずか0.5msで、残像やブレを最小限に抑える仕様だ。

　本体カラーは清潔感のあるホワイトで統一され、モニターベゼルからスタンド、付属品まで同色。白基調のデスク環境を整えたいユーザーはもちろん、医療・オフィス用途にも馴染みやすい。HDR400相当の輝度性能を備え、sRGBやDCI-P3の広色域にも対応しており、映像コンテンツを鮮やかに再現する。また、可変リフレッシュレート（VRR）をサポートし、PlayStation 5とも4K・120Hz出力で接続可能だ。

　多機能スタンドにより高さや角度の自在な調整が可能で、USB Type-C給電にも対応。PBP／PIP機能も搭載されており、複数デバイスの映像を同時に表示できる。ゲーミング用途に限らず、ビジネスやクリエイティブ作業にも幅広く活用できるモニターとなっている。

