わずか520gでタッチ操作も可能！ JAPANNEXTの13.3インチモバイルモニター登場
JAPANNEXTは6月11日、13.3インチIPSパネル搭載のフルHDモバイルモニター「JN-MD-iT133F」をAmazon限定で発売すると発表した。価格は20,980円。
「JN-MD-iT133F」は、フルHD(1920×1080)解像度に対応し、視野角上下左右170°のIPS(ADS)パネルを採用する。10点マルチタッチにも対応し、Windows環境ではスクロールやピンチズームといった直感的な操作が可能だという。HDRにも対応し、明暗差のある映像も立体感を持って表示できる仕様だ。
本体は最薄部8mm、重量はおよそ520gと軽量で、持ち運びやすさが際立つ。背面には自立用キックスタンドを備え、外出先やワーケーション先でもデュアルディスプレイ環境を構築しやすい。さらに、携帯時に役立つフェルトケースが同梱され、画面の保護と持ち運びの利便性にも配慮されている。
接続端子はハイブリッド対応のUSB-Cを2基とminiHDMIを1基装備する。75mm VESA規格にも対応し、モニターアームへの取り付けも可能だ。加えて、フリッカー軽減とブルーライト軽減機能、1W×2スピーカーも内蔵し、映像視聴やゲーム用途まで幅広くカバーする。メーカー保証は2年間となる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります