わずか520gでタッチ操作も可能！ JAPANNEXTの13.3インチモバイルモニター登場

JAPANNEXTは6月11日、13.3インチIPSパネル搭載のフルHDモバイルモニター「JN-MD-iT133F」をAmazon限定で発売すると発表した。価格は20,980円。

「JN-MD-iT133F」は、フルHD(1920×1080)解像度に対応し、視野角上下左右170°のIPS(ADS)パネルを採用する。10点マルチタッチにも対応し、Windows環境ではスクロールやピンチズームといった直感的な操作が可能だという。HDRにも対応し、明暗差のある映像も立体感を持って表示できる仕様だ。

本体は最薄部8mm、重量はおよそ520gと軽量で、持ち運びやすさが際立つ。背面には自立用キックスタンドを備え、外出先やワーケーション先でもデュアルディスプレイ環境を構築しやすい。さらに、携帯時に役立つフェルトケースが同梱され、画面の保護と持ち運びの利便性にも配慮されている。

接続端子はハイブリッド対応のUSB-Cを2基とminiHDMIを1基装備する。75mm VESA規格にも対応し、モニターアームへの取り付けも可能だ。加えて、フリッカー軽減とブルーライト軽減機能、1W×2スピーカーも内蔵し、映像視聴やゲーム用途まで幅広くカバーする。メーカー保証は2年間となる。