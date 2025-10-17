2万円台でWUXGA＆USB-C対応、JAPANNEXTの新モニターが登場「JN-IPS24WX-HSPC6」

JAPANNEXT、65W給電対応USB-C搭載の24インチWUXGAモニター「JN-IPS24WX-HSPC6」を発売

JAPANNEXTは10月17日、24インチIPSパネル採用のWUXGA液晶モニター「JN-IPS24WX-HSPC6」を発売すると発表した。価格は26,980円（直販価格:税込）で、USB Type-Cによる最大65Wの給電に対応している。

フルHDを超えるWUXGA解像度で作業効率を向上

本モデルは、従来のフルHDよりも縦方向に約11％広いWUXGA（1920×1200）解像度を採用。ニュースサイトやブログ記事、資料作成などの場面で、一度により多くの情報を表示できる。

IPSパネルにより上下左右178°の広視野角を実現し、どの角度から見ても色変化が少ないという。さらに最大輝度は300cd/m²、sRGBカバー率は99％と広色域に対応しており、写真や動画などを鮮やかに再現する。

多機能スタンドで柔軟な設置が可能

「JN-IPS24WX-HSPC6」は、最大135mmの高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。ピボット（縦回転）機能により縦画面での使用にも対応し、左右各30°のスイーベル（首振り）機能も備える。

用途や作業姿勢に合わせて柔軟に調整できるため、デスク環境にこだわるユーザーにも適している。

USB-Cで映像出力と給電を一本化

インターフェースは、HDMI 2.0、DisplayPort 1.2、USB-Cを各1ポートずつ搭載。特にUSB-Cポートは最大65Wの給電に対応しており、ノートPCへの充電と映像出力をケーブル一本で同時に行える点が魅力だ。

スピーカー内蔵＆VESA対応で拡張性も高い

4W×2のステレオスピーカーを内蔵し、外部スピーカーなしでも十分なサウンドを楽しめる。さらに100×100mmのVESAマウントに対応しており、モニターアームやスタンドへの取り付けも可能。

製品には2年間のメーカー保証が付帯し、長期間安心して使用できる設計となっている。