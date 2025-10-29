1984年にリリースされたシューティングゲーム

ハムスターは10月29日、Nintendo Switch／PlayStation 4向け「アーケードアーカイブス」とNintendo Switch2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向け「アーケードアーカイブス2」に、新規コンテンツとして『サイオン』を配信すると発表。

価格は「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円、PS4版が837円となる。「アーケードアーカイブス2」は各1100円だ。

『サイオン』は、1984年にリリースされたシューティングゲーム。舞台となるのは、いくつもの層で構築されたスーパーシティ・クリスタルヘブン。

そのコアに囚われた同族たちを救うことがゲームの目標となる。上層から順番に崩していき、最奥の敵基地を目指して突き進もう。

2025年10月30日の「アーケードアーカイバー」は

『サイオン』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年10月30日は「サイオン特集」。

ゲームの紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第568回 アーケードアーカイバー サイオンスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス サイオン

アーケードアーカイブス2 サイオン

ジャンル：シューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2025年10月30日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：各1100円

プレイ人数：1人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス サイオン』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 サイオン』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

©SEIBU KAIHATSU INC. / ©HAMSTER Corporation

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。

Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。