1984年にリリースされたシューティングゲーム
セイブ開発の『サイオン』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で10月30日に配信決定！
ハムスターは10月29日、Nintendo Switch／PlayStation 4向け「アーケードアーカイブス」とNintendo Switch2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向け「アーケードアーカイブス2」に、新規コンテンツとして『サイオン』を配信すると発表。
価格は「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円、PS4版が837円となる。「アーケードアーカイブス2」は各1100円だ。
『サイオン』は、1984年にリリースされたシューティングゲーム。舞台となるのは、いくつもの層で構築されたスーパーシティ・クリスタルヘブン。
そのコアに囚われた同族たちを救うことがゲームの目標となる。上層から順番に崩していき、最奥の敵基地を目指して突き進もう。
2025年10月30日の「アーケードアーカイバー」は
『サイオン』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年10月30日は「サイオン特集」。
ゲームの紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
第568回 アーケードアーカイバー サイオンスペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス サイオン
アーケードアーカイブス2 サイオン
ジャンル：シューティングゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2025年10月30日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：各1100円
プレイ人数：1人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス サイオン』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 サイオン』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
