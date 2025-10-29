ガートナージャパンは、2025年10月28日から30日まで「Gartner IT Symposium/Xpo 2025」を開催している。初日の説明会では、同社のバイス プレジデント アナリストである池田武史氏が登壇し、注目すべき先進テクノロジーを選出する「戦略的テクノロジのトップ・トレンド」の2026年版について解説した。

現在、地政学的にも財政的にも懸念が募る中、テクノロジーは急速に進化するという“カオスな時代”であり、「世界中のテクノロジーリーダーたちは、どのように戦略を立てればよいか大混乱している」と池田氏。

こうした状況下で、ガートナーは、企業の投資計画やテクノロジーベンダーの動向、同社が各領域でテクノロジーを評価する「ハイプ・サイクル」などを照らし合わせて、地域や産業を問わない「戦略的テクノロジのトップ・トレンド」を毎年選出している。

今回、選出されたテクノロジーは、プラットフォームの視点である「アーキテクト」、ビジネスをスケールする視点の「シンセシスト」、そして、ビジネスに落とし込む視点の「ヴァンガード」の3つに分類されている。以下の10個のトレンドについて紹介する（カッコ内の数字は、市場に影響を及ぼし始める時期の見通し）。

■アーキテクト（Architect）

・AIネイティブ開発プラットフォーム（2～5年後）

・AIスーパーコンピューティング・プラットフォーム（3～5年後）

・コンフィデンシャル・コンピューティング（1～3年後）

■シンセシスト（Synthesist）

・マルチエージェント・システム（1～3年後）

・ドメイン特化言語モデル（3～5年後）

・フィジカルAI（1～5年後）

■ヴァンガード（Vanguard）

・先制的サイバーセキュリティ（2～5年後）

・デジタル属性（1～2年後）

・ジオパトリエーション（1～2年後）

・AIセキュリティ・プラットフォーム（1～2年後）

アーキテクトにおけるテクノロジートレンド

まずは、アーキテクトにおける3つのテクノロジートレンドだ。

ひとつ目は、「AIネイティブ開発プラットフォーム（AI-Native Development Platforms）」である。生成AIを中心に据えた開発環境であり、開発プロセス全体をAIに委ねることで、開発チームはより小規模に転換していくという。

ガートナーは以前「クラウドネイティブ開発プラットフォーム」をトレンドに挙げているが、「日本企業がAIネイティブに向かうために、クラウドネイティブが整っているかというと、そうではない」と池田氏。「場合によっては2段飛びする必要があり、このタイミングで遅れるといよいよ取り残されてしまう」と指摘した。

2つ目は、「AIスーパーコンピューティング・プラットフォーム（AI Super Computing Platform）」だ。これは、AIワークロードに対して、ハイブリッドコンピューティングを導入していくというトレンドである。昨年のトレンドにも選ばれたハイブリッドコンピューティングとは、CPUやGPU、ASICといったリソースを、利用環境に応じて柔軟にアロケーション（配分）する技術である。

「今後、量子やニューロモルフィック（脳型）といった超高性能なコンピューティングも登場するが、あまりにも高額。最初から莫大な投資をすることなく、需要と共に広げていく、“モジュール型のアプローチ”が求められる」（池田氏）

3つ目は、「コンフィデンシャル・コンピューティング（Confidential Computing）」。コンピューティングやサービスの処理、データの保存などを、データの機密性が保持された状態で実行するための技術である。



ハードウェアベースで隔離された実行環境（TEE）を用いることで、コンテンツやワークロードを完全に機密化でき、規制が厳しい業界や地政学リスクに直面するグローバル組織、競合間の連携などにおいて価値をもたらすという。