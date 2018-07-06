ヌーラボが“チームワークを取り戻す”ためのホワイトペーパーを公開中

「伝わらない」「会議が形骸化しがち」 ― 1000人に聞いたリモートワークの問題点

文● 福澤陽介／TECH.ASCII.jp

　ヌーラボは、リモートワークにおける「コミュニケーションの課題」に関する調査結果を公開した。20～50代の週1回以上PCでのデスクワークがある1000名を対象に、2025年3月に実施している。

　調査では、リモートワークの頻度が高い層ほど、コミュニケーション面での課題を抱えている傾向が明らかとなった。リモートワークにおける課題を尋ねたところ、全体では「出社しないと閲覧できない資料やデータがある」が最多となった。一方で、リモートワークが「ほぼ毎日」の層に限ると、上位3つすべてがコミュニケーションの課題で占められている。

リモートワークにおける課題（リモートワークの頻度別）

　また、社外とのやりとりにおいても、リモートワークの有無で課題感に差がみられる。リモートワークを「ほぼしない」層の約3割（31%）が社外とのやりとりに課題を感じているのに対して、リモートワークが「ほぼ毎日」の層は、約半数（51.7%）が課題を抱えている状況だ。

社内とのコミュニケーションの課題感

　また、オンライン化が進むことで、「形骸化」しがちなのが会議である。実際に、部署全体でのコミュニケーションの課題として、1位の「意見を発信する人が偏る（20.2%）」、2位の「細かいニュアンスの伝達が難しい（16.7%）」に続き、「会議が形式的になり、実質的な成果がない（16.2%）」が3位にランクインしている。

部署全体でのコミュニケーションの課題

　ヌーラボでは、本調査結果をもとに、非対面環境で円滑なコミュニケーションを実現するためのヒントを解説するホワイトペーパー「“伝わらない”が生むチームワークのすれ違い ─今求められる対話の可視化とは」を無料で公開している。

