全世界で12月から販売開始だが、先立っての購入もできるぞ！

【ダイソン×PORTERのコラボアイテム】銀座で独占先行公開、ヘッドフォンとショルダーバッグをセットにした限定品

2025年10月24日 20時40分更新

文● ASCII

　ダイソンとPORTERブランドの吉田カバンがコラボ。着せ替えできるヘッドホン「Dyson OnTrac」の限定デザインとPORTERが特別に制作したショルダーバッグを組み合わせた限定アイテムが登場だ!!

Dyson OnTrac | PORTER limited-edition headphones and shoulder bag

　「Dyson OnTrac | PORTER limited-edition headphones and shoulder bag」（以下、コラボモデル）は、12月に世界各国のダイソンおよびPORTER STOREで販売開始される予定だが、ひと足先に「Dover Street Market Ginza」のOPEN HOUSEで披露されている。10月25日は一般来場者も参加できる。独占先行公開で限定数を販売するそうなので気になる人はぜひチェックしたい。

着せ替え可能なヘッドホンと収納力抜群のカバンのコラボ

　既報の通り、Dyson OnTracヘッドホンは最大40dBと高性能なノイズキャンセリング機能を搭載し、最長55時間と長時間の音楽再生が可能なワイヤレスヘッドホン。40mm径のドライバーを搭載し、音質にも拘っているほか、パーツ交換によってハウジングやイヤーパッドの色を変えられるのが特徴となっている。ファッション性が高いアイテムでもあるのだ。

　コラボモデルは、ヘッドバンドやイヤーパッドのカラーが特別なものになっているほか、ハウジングにPORTERのキャラクターが首からヘッドフォンをかけたイラストをあしらっている。ショルダーカバンは「TANKER」がベース。カラーはヘッドフォンの色味と合わせているが、ナイロン素材などはこのカバン用に選び直しているという。端にヘッドフォンをぶら下げるためのバンドを用意するなど、Dyson Ontracと一緒に持ち運ぶのが便利な仕組みも取り入れている。金具のデザインやタグなど細かなところにも配慮された、いいもの感が強いカバンだ。

ハウジングにはPORTEのオリジナルキャラがあしらわれている。

限定のイヤーパッドが付属する。

部品の一部をスライスしてキーホルダーにしたアクセサリーが付属、ここにシリアルナンバーが刻まれるようだ。

このようにヘッドフォンをぶら下げて持ち運べる。イヤーパッドの色はオレンジ系とオリーブ系の2色。

カラビナにバンドがついて、ヘッドホンをかけやすくなっている。動いても外れにくい。

金具にはYOSHIDAの文字も細かく入っている。

ベルトの伸縮は金具を引っ張るだけで簡単にできるのもいいところだ。

Dysonと吉田カバンのダブルネーム

PORTERのアニバーサリータグがついているのも、ファンには響く？

細かいがジッパーはロック機能付き、左右のどちらからでも開けられるなど、使い勝手にこだわり。

収納力も高く、便利に使えそうだ。

　コラボモデルの価格は11万8690円。販売数量は全世界で380個、シリアルナンバー入りのお値打ち品だ。

