美肌と100cm・Jカップで高い人気を誇る白川愛梨（しらかわ・あいり）さんが、8th DVD「愛しのアイリ」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：145分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月13日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

以前よりも引き締まった体となり、バストとウエストの高低差がすごいと評判の白川さん。今作は7月に沖縄でロケが行われているが、「一番スタイルがいいときに臨めました」と、体が最高に仕上がった状態だったことに自信を覗かせた。

――どんなシーンが楽しめますか？

【白川愛梨】 彼氏（＝視聴者）とイチャイチャする系の映像になっていて、海に行って浮き輪で遊んだり、一緒にバスルームでシャワーを浴びたり、寝室でキスをしたりとか。金色のビキニで踊るところもあるし、グラビア王道を網羅している感じです。

――オススメは？

【白川愛梨】 ビーチの近くを散歩するシーンです。緑の生い茂った場所まで歩いてから、清楚なワンピースを脱いでセクシーで大胆なランジェリーを披露。（肌の露出的にも）インパクトがあると思います。

――ほか注目は？

【白川愛梨】 透けた素材のピンク色の衣装で魅せる、夜ベッドのシーンです。紐を外すと背中が丸見えになるところがすごいなと。特典映像ではこの衣装の緑色バージョンが使われてるので、併せて視聴してほしいです。

――さて、11月24日の「コスホリックSPECIAL」にも参加するそうですね。

【白川愛梨】 そうなんです。自分でコンセプトを考えたり、写真セレクトやレタッチを手がけた初めての作品（ROM写真集）を作ります。村雨芙美（むらさめ・ふみ）ちゃんが一番詳しいので、教えてもらいながらやっています。お楽しみに！

衣装は3着あって、南国デート気分が楽しめる作品になるとのこと。グラビア活動も勢いに乗っていて、10月23日発売のFRIDAY（11/7号）に撮り下ろしが掲載。それと同時にデジタル写真集「ヒミツの関係」の配信も始まったのでチェックしよう。