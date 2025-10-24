チーズがとろとろ！「スモークチキン＆トマト」新モーニングメニューがドトールに

ドトールコーヒーショップは10月23日より、新作モーニングメニュー「ホットモーニング スモークチキン＆トマト」を販売開始しました。

モーニング限定「スモークチキン＆トマト」

ドトールでは開店から10時30分までの時間帯にモーニングメニューを展開しています。今回、モーニングに「ホットモーニング スモークチキン＆トマト」が加わりました。

▲ホットモーニング スモークチキン＆トマト 540円～

山型の厚切りトーストに、七味唐辛子と西洋わさび入りのピリ辛マヨソースで和えたスモークチキンをのせ、具沢山のトマトソースとチーズをトッピングしたホットサンドです。

オーブンで焼き上げ、とろけたチーズの香ばしさとトマトソースの旨味、スモークチキンの風味が食欲をそそるといいます。

朝10時30分までのお得なモーニング

モーニングの時間帯には、ドリンク付きのお得なセットも展開。新商品のほか、「モーニング・セットA ハムタマゴサラダ」や「モーニング・セットB パストラミポーク＆ポテト」など、朝の定番からボリューム感のあるラインアップがそろいます。いずれのセットも、選べるドリンクが50円引きになります。

▲モーニング・セットA ハムタマゴサラダ 480円～

▲モーニング・セットB パストラミポーク＆ポテト 500円～

人気のミルクレープが復活！

なお、同日よりドトールのスイーツメニューに、昨年人気だった「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」も再登場します。

▲パリパリチョコキャラメルミルクレープ 520円

ショコラクレープ生地の間に、パリパリ食感のチョコとキャラメル風味のホイップクリームを重ねた一品で、ほろ苦さとやさしい甘みのバランスが魅力といいます。

ドトールの冬モーニング始動！

温かいトーストと甘いミルクレープがそろうドトールの新メニューは、肌寒い朝にぴったり。

とろけるチーズの香りとピリ辛ソースの刺激で目が覚め、デザートにはパリパリ食感のミルクレープでひと息。コーヒーとともに、少し贅沢なひとときを過ごしては？

※価格は税込み表記です。