のり弁元祖の「ほっかほっか亭」が“ローストチキンライス”出してきた

ほっかほっか亭総本部は、持ち帰り弁当「ほっかほっか亭」にて「ほっかローストチキン」「鴨レッグ」を10月20日より発売する。
「ほっかローストチキン」は、大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」内ミライの食と文化へ出展していた「ほっかほっか亭 MADE by HURXLEY」でも発売し好評を集めたもので、「鴨レッグ」は半年前に登場して即完売となった人気商品。
ライス付の弁当も！
「ほっかローストチキン」シリーズ
「ほっかローストチキン」は、オリジナルのしょうゆベースのたれに漬け込み、ほんのり甘い味付けに仕上げた和風味の骨付きボリュームチキン。
▲「ほっかローストチキン単品」（570円）
▲「ほっかローストチキン3本セット」（1700円）
じっくりとふっくら焼き上げて、お箸でも切れるほどのやわらかさで、お子さまのいる家庭でも食べやすいという。ごはんのおかずにもおすすめだとか。
単品のほか、お弁当メニューも用意。
▲「ほっかローストチキンカレー」（1100円）
甘辛いスパイス感がやみつきになるほっかほっか亭の本格カレーに、「ほっかローストチキン」をトッピング。やわらかいチキンをほぐしながら、カレーと一緒にボリューム感たっぷりで楽しめる。
▲「ほっかローストチキン ライス付」680円
ごはんの上に豪快に「ほっかローストチキン」をのせたインパクトのあるお弁当。ローストチキンはしょうゆをベースに和風の味付けに仕上げているため、ごはんも進む味わい。チキンの旨味をおかずに、ごはんを食べたい方におすすめ。
お酒がすすむ「鴨レッグ」が再び
一方の「鴨レッグ」は、昨年実施した人気料理研究家・リュウジ氏とのコラボの際にもおつまみプレートとして販売され、即完売となった商品。低温でじっくりと焼き上げることで、柔らかく仕上げた鴨もも肉は、噛むほどにおいしさが溢れだすという。
ブラックペッパーがアクセントとなり「お酒がすすむ！」とリュウジ氏も太鼓判を押した商品が、再び登場する。
▲「鴨レッグ」1本（570円）
▲「鴨レッグ」3本セット（1700円）
大胆すぎる「ローストチキン弁当」
2種類のほっかほっか亭のボリューム骨付き肉が、クリスマスやお正月など人が集まる年末年始シーズンに合わせて再販売。
ほっかほっか亭と言えば“お弁当”のイメージが強いが、チキンを単品でテイクアウトして、食卓に並べるのも賢い選択肢だろう。
そして、“元祖のり弁”をうたうほっかほっか亭ならではの、大胆なお弁当メニューも。「ほっかローストチキン ライス付」は、ご飯の上にのりを敷いていて、まさにローストチキンのり弁。お昼時、ふいにそそられてチキンとご飯をかっこみたくなりそうだ。
（※文中の価格はすべて税込）