のり弁元祖の「ほっかほっか亭」が“ローストチキンライス”出してきた

ほっかほっか亭総本部は、持ち帰り弁当「ほっかほっか亭」にて「ほっかローストチキン」「鴨レッグ」を10月20日より発売する。



「ほっかローストチキン」は、大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」内ミライの食と文化へ出展していた「ほっかほっか亭 MADE by HURXLEY」でも発売し好評を集めたもので、「鴨レッグ」は半年前に登場して即完売となった人気商品。

ライス付の弁当も！

「ほっかローストチキン」シリーズ

「ほっかローストチキン」は、オリジナルのしょうゆベースのたれに漬け込み、ほんのり甘い味付けに仕上げた和風味の骨付きボリュームチキン。

▲「ほっかローストチキン単品」（570円）

▲「ほっかローストチキン3本セット」（1700円）

じっくりとふっくら焼き上げて、お箸でも切れるほどのやわらかさで、お子さまのいる家庭でも食べやすいという。ごはんのおかずにもおすすめだとか。



単品のほか、お弁当メニューも用意。

▲「ほっかローストチキンカレー」（1100円）

甘辛いスパイス感がやみつきになるほっかほっか亭の本格カレーに、「ほっかローストチキン」をトッピング。やわらかいチキンをほぐしながら、カレーと一緒にボリューム感たっぷりで楽しめる。

▲「ほっかローストチキン ライス付」680円

ごはんの上に豪快に「ほっかローストチキン」をのせたインパクトのあるお弁当。ローストチキンはしょうゆをベースに和風の味付けに仕上げているため、ごはんも進む味わい。チキンの旨味をおかずに、ごはんを食べたい方におすすめ。

お酒がすすむ「鴨レッグ」が再び

一方の「鴨レッグ」は、昨年実施した人気料理研究家・リュウジ氏とのコラボの際にもおつまみプレートとして販売され、即完売となった商品。低温でじっくりと焼き上げることで、柔らかく仕上げた鴨もも肉は、噛むほどにおいしさが溢れだすという。



ブラックペッパーがアクセントとなり「お酒がすすむ！」とリュウジ氏も太鼓判を押した商品が、再び登場する。

▲「鴨レッグ」1本（570円）

▲「鴨レッグ」3本セット（1700円）

大胆すぎる「ローストチキン弁当」

2種類のほっかほっか亭のボリューム骨付き肉が、クリスマスやお正月など人が集まる年末年始シーズンに合わせて再販売。



ほっかほっか亭と言えば“お弁当”のイメージが強いが、チキンを単品でテイクアウトして、食卓に並べるのも賢い選択肢だろう。



そして、“元祖のり弁”をうたうほっかほっか亭ならではの、大胆なお弁当メニューも。「ほっかローストチキン ライス付」は、ご飯の上にのりを敷いていて、まさにローストチキンのり弁。お昼時、ふいにそそられてチキンとご飯をかっこみたくなりそうだ。



（※文中の価格はすべて税込）