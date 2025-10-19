ガッツリ！とんかつの「松のや」にカツ×ポークステーキの相盛り

松のやでは10月22日15時より「背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食」各種を発売する。
濃厚ダレが決め手「背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食」
とんかつの「松のや」から、食欲を刺激する新メニューが登場する。
▲背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食 990円
「背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食」は、背脂生姜タレでごはんが進む、満足感たっぷりのスタミナメニュー。熟成チルドポークにまぶし粉をつけて揚げることで、しっとりやわらかな食感に仕上げたという。
背脂のコクと生姜の香りをきかせた濃厚ダレは、ごはんが止まらない濃厚な味わいといい、マヨネーズを添えることで、まろやかさが加わるそうだ。
また、ロースかつや本格唐揚げとの盛合せ定食も用意。
▲背脂生姜タレのポークフライドステーキ＆本格唐揚げ定食 990円
▲背脂生姜タレのポークフライドステーキ＆ロースかつ定食 990円
ジューシーな豚の旨み、濃厚ダレの香り、そしてボリューム満点の満足感は、がっつり食べたいときにぴったりの一皿なんだとか。
ポークフライドステーキ＆ロースかつの相盛りがヘヴィー
揚げて仕上げたというポークフライドステーキと、松のやの看板メニューであるロースかつとの合盛も用意され、重量的にもヘヴィーで食べ応え間違いなし！
こんなの、ご飯が進まない訳がない！とにかく濃厚、がっつり！な気分の時にご飯と一緒にかっこみたい！
（※文中の価格はすべて税込）