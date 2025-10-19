このページの本文へ

10月22日15時スタート

ガッツリ！とんかつの「松のや」にカツ×ポークステーキの相盛り

2025年10月19日 12時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

ご飯止まらないぞこれ……

　松のやでは10月22日15時より「背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食」各種を発売する。

濃厚ダレが決め手「背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食」

　とんかつの「松のや」から、食欲を刺激する新メニューが登場する。

▲背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食　990円

　「背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食」は、背脂生姜タレでごはんが進む、満足感たっぷりのスタミナメニュー。熟成チルドポークにまぶし粉をつけて揚げることで、しっとりやわらかな食感に仕上げたという。

　背脂のコクと生姜の香りをきかせた濃厚ダレは、ごはんが止まらない濃厚な味わいといい、マヨネーズを添えることで、まろやかさが加わるそうだ。

　また、ロースかつや本格唐揚げとの盛合せ定食も用意。

▲背脂生姜タレのポークフライドステーキ＆本格唐揚げ定食　 990円

▲背脂生姜タレのポークフライドステーキ＆ロースかつ定食　990円

　ジューシーな豚の旨み、濃厚ダレの香り、そしてボリューム満点の満足感は、がっつり食べたいときにぴったりの一皿なんだとか。

ポークフライドステーキ＆ロースかつの相盛りがヘヴィー

　揚げて仕上げたというポークフライドステーキと、松のやの看板メニューであるロースかつとの合盛も用意され、重量的にもヘヴィーで食べ応え間違いなし！

　こんなの、ご飯が進まない訳がない！とにかく濃厚、がっつり！な気分の時にご飯と一緒にかっこみたい！

　（※文中の価格はすべて税込）

