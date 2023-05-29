ASUS×ソフマップ、「公認アップグレードサービス」開始　保証そのままSSD・メモリ増設が可能に

ASUS × ソフマップ、メーカー公認のPCアップグレードサービス「ASUS公認サービスプロバイダー」開始

ASUS JAPANとソフマップは11月1日より、メーカー正式認定の新サービス「ASUS公認サービスプロバイダー」の提供を開始すると発表した。

この新サービスは、ASUSおよびROGブランドのノートPC・デスクトップPCに対応。SSDの交換・増設やメモリ増設を、メーカー保証を維持したまま安心して行えるのが特徴だ。

特に、ゲーミングPCユーザーや動画編集・データ分析など、高負荷作業を行うクリエイターにとって理想的なサービスであり、「保証を守りながら性能を最大限に引き出せる」革新的なアップグレードソリューションとして注目されている。

ソフマップ3店舗で提供、来店予約不要の利便性

「ASUS公認サービスプロバイダー」は、ソフマップのAKIBA パソコン・デジタル館、なんば店、神戸ハーバーランド店の3店舗で提供される。

ユーザーは事前予約不要で、直接店舗へ持ち込みが可能。SSDやメモリの増設をはじめ、初期設定、リカバリーUSB作成など多彩なメニューが用意されており、個々のニーズに合わせた柔軟なサポートを受けられるという。

また、メーカー保証を維持したままアップグレードできる点も大きな魅力であり、利便性と安心感を両立している。

ASUS「安心保証」加入者限定、アップグレード後も保証が継続

本サービスは、ASUSの「あんしん保証」加入者を対象としており、保証期間中にアップグレードを行っても、メーカー保証がそのまま継続される。

これにより、「カスタマイズすると保証が切れるのでは？」という不安を抱えるユーザーでも、安心してPCをアップグレードできる環境が整った。

初心者から上級ユーザーまで、幅広い層に対応した信頼性の高いサービスとして、各店舗および特設サイトで詳細が案内されている。

自作PCに近い自由なカスタマイズ性を実現しながらも、メーカー公認ならではの安心感と信頼性を備えた「ASUS公認サービスプロバイダー」は、PCの性能を最大限に活かしたいユーザーにとって、新たな選択肢となるだろう。