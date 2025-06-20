エリシアがROG Phoneに降臨！ ASUS×崩壊3rdの限定アクセサリーコレクションが発売へ

ASUS×崩壊3rd、エリシアがROG Phoneに登場！限定アクセサリーコレクションが11月発売

　ASUS JAPANは10月23日、HoYoverseの人気ゲーム『崩壊3rd』との最新コラボレーション企画として、「ROG×崩壊3rd エリシアのROG Phoneアクセサリーコレクション」を発表した。

　この特別コレクションは、11月よりASUS Storeなどで数量限定販売される予定だ。

エリシアをモチーフにした豪華アクセサリーが勢ぞろい

　今回の「ROG×崩壊3rd エリシアのROG Phoneアクセサリーコレクション」には、エリシアのピクセルアートをデザインしたROG Phone 9専用ケースをはじめ、アクリルスタンドコレクションカードステッカーケーブルプロテクターSIMイジェクトピンなど、多彩なアイテムがラインアップされている。

　エリシアの特別衣装は細部まで繊細に作り込まれており、ROGならではのテクノロジーデザインと見事に融合。ゲームファンもガジェット好きも満足できる完成度に仕上がっているという。

ゲーム内特典やテーマパックも付属

　アクセサリーを購入すると、『崩壊3rd』で使用できるデジタルアイテム特典が入手可能。 さらに、ROG Phone 3以降のユーザーには、エリシア仕様の壁紙やUIテーマパックが無料で提供される。

　スマートフォン全体をエリシアの世界観でカスタマイズできるのは、ファンにとって嬉しいポイントだ。

ROG Phone 8 Pro／9シリーズ限定の特別演出も

　加えて、エリシアをテーマにしたAniMe Visionも特別収録。 ROG Phone 8 ProおよびROG Phone 9シリーズで体験可能で、エリシアのロマンティックな魅力を映し出すアニメーションが、デバイスをより個性的で特別な存在へと変えてくれるだろう。

　ASUSとHoYoverseによるこの限定コラボは、ゲームとテクノロジーの融合を象徴するアイテムコレクションだ。 『崩壊3rd』ファン、ROG Phoneユーザー、そしてエリシアを愛するすべての人にとって見逃せない一品となっている。

