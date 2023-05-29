ASUS ProArt P16が発売！ Ryzen AIとRTX 5090がクリエイターPCを次の次元へ

ASUS、クリエイター向けノートPC「ProArt P16 H7606WX / WW / WR」を発売。Ryzen AI 9 HX 370とRTX 5090搭載モデル登場

ASUS JAPANは10月8日、クリエイター向けの高性能ノートPC「ASUS ProArt P16 H7606WX / WW / WR」を発売した。価格は49万9800円から。



最新のAMD Ryzen AI 9 HX 370プロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5090 / 5080 / 5070 Ti Laptop GPUを搭載し、制作現場に新たなパフォーマンスを提供する。

シリーズは最大50TOPSのAI処理能力を誇り、16型4K有機ELタッチディスプレイにより高精細な映像表現を実現。高リフレッシュレート120HzとASUS Pen 2.0（4,096段階筆圧対応）により、イラストやレタッチ作業も滑らかに行えるという。

また、ASUS独自のAIアプリ「MuseTree」を搭載し、画像生成をサポート。「ASUS DialPad」やミリタリーグレードの堅牢設計により、操作性と耐久性も強化されている。

ASUS ProArt P16は、高性能CPUとGPU、正確な色再現性、AI支援機能を備えたクリエイターの理想的なノートPCだ。