ASUS ProArt P16が発売！ Ryzen AIとRTX 5090がクリエイターPCを次の次元へ

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

ASUS、クリエイター向けノートPC「ProArt P16 H7606WX / WW / WR」を発売。Ryzen AI 9 HX 370とRTX 5090搭載モデル登場

　ASUS JAPANは10月8日、クリエイター向けの高性能ノートPC「ASUS ProArt P16 H7606WX / WW / WR」を発売した。価格は49万9800円から。

　最新のAMD Ryzen AI 9 HX 370プロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5090 / 5080 / 5070 Ti Laptop GPUを搭載し、制作現場に新たなパフォーマンスを提供する。

　シリーズは最大50TOPSのAI処理能力を誇り、16型4K有機ELタッチディスプレイにより高精細な映像表現を実現。高リフレッシュレート120HzASUS Pen 2.0（4,096段階筆圧対応）により、イラストやレタッチ作業も滑らかに行えるという。

　また、ASUS独自のAIアプリ「MuseTree」を搭載し、画像生成をサポート。「ASUS DialPad」やミリタリーグレードの堅牢設計により、操作性と耐久性も強化されている。

　ASUS ProArt P16は、高性能CPUとGPU、正確な色再現性、AI支援機能を備えたクリエイターの理想的なノートPCだ。

