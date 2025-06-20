軽量×高性能「ASUS ExpertBook P1」登場　Ryzen 7搭載でマルチタスクも快適

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
 

ASUS、ビジネス向け新モデル発表：「ExpertBook P1」「ExpertCenter P500 SFF」を公開、P3は本日予約開始

　ASUS JAPANは10月9日、ビジネス向けノートPC「ASUS ExpertBook P1シリーズ」と小型デスクトップPC「ASUS ExpertCenter P500 SFF (P500SV)」を発表した。あわせて「ASUS ExpertBook P3シリーズ」の予約受付も本日から開始し、いずれも同日よりASUS Storeで購入できる。

ExpertBook P1：軽量×高性能でマルチタスクに強い

　多様なビジネスニーズに対応するモバイルノートとして、ASUS ExpertBook P1は最大AMD Ryzen 7 7735HSプロセッサと32GB DDR5メモリを搭載可能。

　ディスプレイは14インチと15.6インチの2サイズを用意し、軽量設計で持ち運びやすい。

ExpertCenter P500 SFF (P500SV)：省スペースでも高い処理能力

　ASUS ExpertCenter P500 SFFは小型の省スペース設計ながら、最大Intel Core i7-13620Hプロセッサと16GB DDR5メモリにより強力な処理能力を発揮。ツールレス設計で拡張やメンテナンスが容易なため、オフィス環境にも組み込みやすく、業務の効率化に貢献する。

販売情報

　「ASUS ExpertBook P1シリーズ」「ASUS ExpertCenter P500 SFF (P500SV)」は10月9日からASUS Storeで購入可能。「ASUS ExpertBook P3シリーズ」は本日より予約を受け付ける。

■関連サイト

ASUS トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
08月
09月
10月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月