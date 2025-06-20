軽量×高性能「ASUS ExpertBook P1」登場 Ryzen 7搭載でマルチタスクも快適
ASUS、ビジネス向け新モデル発表：「ExpertBook P1」「ExpertCenter P500 SFF」を公開、P3は本日予約開始
ASUS JAPANは10月9日、ビジネス向けノートPC「ASUS ExpertBook P1シリーズ」と小型デスクトップPC「ASUS ExpertCenter P500 SFF (P500SV)」を発表した。あわせて「ASUS ExpertBook P3シリーズ」の予約受付も本日から開始し、いずれも同日よりASUS Storeで購入できる。
ExpertBook P1：軽量×高性能でマルチタスクに強い
多様なビジネスニーズに対応するモバイルノートとして、ASUS ExpertBook P1は最大AMD Ryzen 7 7735HSプロセッサと32GB DDR5メモリを搭載可能。
ディスプレイは14インチと15.6インチの2サイズを用意し、軽量設計で持ち運びやすい。
ExpertCenter P500 SFF (P500SV)：省スペースでも高い処理能力
ASUS ExpertCenter P500 SFFは小型の省スペース設計ながら、最大Intel Core i7-13620Hプロセッサと16GB DDR5メモリにより強力な処理能力を発揮。ツールレス設計で拡張やメンテナンスが容易なため、オフィス環境にも組み込みやすく、業務の効率化に貢献する。
販売情報
「ASUS ExpertBook P1シリーズ」「ASUS ExpertCenter P500 SFF (P500SV)」は10月9日からASUS Storeで購入可能。「ASUS ExpertBook P3シリーズ」は本日より予約を受け付ける。