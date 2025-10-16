松田聖子45周年トリビュート、中森明菜をはじめトップアーティストが集結【Amazon Music独占先行】

Amazon Musicは10月16日、松田聖子のデビュー45周年を記念したトリビュートアルバム「永遠の青春、あなたがそこにいたから。〜45th Anniversary Tribute to SEIKO MATSUDA〜」を、11月5日より独占先行配信すると発表した。あわせて、Amazon.co.jpでは限定盤CDの先行発売もおこなう。

世代を超えた豪華アーティスト8組が名曲をカバー

本作は、日本の音楽史を象徴する存在である松田聖子のデビュー45周年を記念した公式トリビュートアルバムだ。松田聖子をリスペクトする個性豊かなアーティストとして、中森明菜、椎名林檎、GRe4N BOYZ、大野雄大（Da-iCE）、Daoko、Suiet、REI & LIZ（IVE）、FRUITS ZIPPERと、1980年代から2020年代まで各年代のトップアーティストが名を連ねる。まさしく45年間エンターテインメントの最前線を歩み続けた、松田聖子の影響力を示すラインアップとなっている。

収録曲は、GRe4N BOYZが「瑠璃色の地球」を、REI & LIZ（IVE）が「Rock’n Rouge」を、FRUITS ZIPPERが「青い珊瑚礁」をカバー。Daokoは「渚のバルコニー」、中森明菜は「赤いスイートピー」、大野雄大（Da-iCE）は「あなたに逢いたくて 〜Missing You〜」、Suietは「蒼いフォトグラフ」、そして椎名林檎が「SWEET MEMORIES」を、それぞれのアレンジで新録した全8曲を収録する。

今回のトリビュートアルバムについて、松田聖子は「私は、今年、デビュー45周年を迎えました。たくさんの皆様に応援していただき、ここまで来ることができました。本当にありがとうございます。このたび、様々な素晴らしいアーティストの皆様に、私の曲を歌っていただき、とても嬉しいです。とても素敵なアルバムです！！ たくさんの皆様にお楽しみいただけたら幸いです。」とコメントを寄せている。

本アルバムは、Amazon.co.jpのアカウントがあれば無料でダウンロードできるAmazon Musicアプリや、Alexa搭載デバイスなどから楽しめる。なお、Amazon Music Unlimitedの登録ユーザー以外はシャッフル再生となる場合がある。

CDは10月16日より、Amazon.co.jp内の松田聖子特設ページにて予約受付を開始した。商品は初回限定盤と通常盤の2形態を用意。初回限定盤は、イラストレーターのYoshifumi Shiozawa氏による描き下ろしイラストをデザインした透明三方背ケース仕様で、ブックレットにも同イラストがデザインされる。価格は初回限定盤が3740円、通常盤は3300円。