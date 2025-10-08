可愛くて高身長でスタイルも抜群！ 2人組ユニット「ろいやる▽どーる」（略称：ろいどる）でも活躍する蒼井めるだ（あおい・めるだ）さんが、4th DVD「昭和浪漫」（発売元：マイロール、収録時間：69分、価格：4180円）の発売記念イベントを9月27日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

3月に沖縄で撮影された4th DVDは、最近よく「エモい」と引き合いに出される昭和レトロをコンセプトにした映像。ロケーションとして古風な日本家屋を利用し、ノスタルジックな雰囲気が楽しめるようになっているのが特徴だ。

――どんなシーンが楽しめますか？

【蒼井めるだ】 浴衣姿で歩くところから始まるのですが、日本家屋のなかで水着になったり、縁側でもんぺ姿を披露したり、蚊取り線香を焚いたりしています。海に出かけるシーンとかも撮りましたね。

――オススメは？

【蒼井めるだ】 蚊帳（かや）を吊り下げた部屋で撮ったシーンです。浴衣を少しずつはだけていく展開ですが、まるで映画のワンシーンみたいな幻想的な雰囲気になっているところが気に入っています。

――ほか注目は？

【蒼井めるだ】 海で遊んだあと、屋内に戻って披露した赤のビキニ姿です。オフショットをXに公開したら「いいね」が何千件もあったし、海外の方にも見ていただけました。肌の露出的にもかなり攻めているので、最後まで視聴してほしいです。

――これからの抱負は？

【蒼井めるだ】 「フォロワーは戦闘力」という考えのもと、年内にXのフォロワーを1万人まで増やしたいです。今年からグラビア的な写真を増やしているのですが、初めてバズったし、多くの人に知ってもらえるきっかけになればいいなと思っています。

10月16～27日まで、フォトグラファーの近井沙妃さんの写真展「うつろい」にも蒼井さんをモデルにした写真があるので要チェック。西新宿にあるギャラリートーク（OM SYSTEM PLAZA内）にて。撮影会やアイドルとしてのライブ情報などはXで確認しよう。