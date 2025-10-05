令和のグラビア界で最大級、110cm・Kカップと端正な顔立ちで人気の藤川めいさんが、7th DVD「あなたの好きなこと」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：90分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月15日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

1年ほど前に都内のスタジオで撮影された7th DVDは、両想いだった同級生（＝視聴者）と大人になってから再会を果たすという物語。制服姿の回想シーンを織り交ぜながら、進学で一度は関係が途絶えたものの、また交際に発展する様子が描かれていく。

――なかなか細かいですね。

【藤川めい】 そうなんですよ。再び付き合うことになった彼は、実はコスプレ好きになっていて、制服やメイド服など、いろいろな格好をさせられる映像が楽しめます。

――お気に入りは？

【藤川めい】 薄暗い部屋で、真っ白なビスチェを着ているシーンです。ダンスも披露しているし、衣装の雰囲気も含めてセクシー＆神秘的なイメージになっています。

――ほか注目は？

【藤川めい】 ラストの夜ベッドのシーンです。体にリボンを巻いているのですが、「私がプレゼント」という感じでほどいていく展開。グラビアDVDでよくある映像ですが、「喜ぶ人はどれくらいいるかな？」と気にしながら取り組んでいました（笑）。

――ファンから評判がよかったのは？

【藤川めい】 水色の可愛いメイド服を着て、「何をいたしましょう？」とお給仕するところです。バスルームを掃除したりするのですが、かなり大胆に手ブラを披露しています。

――今作のテーマにちなみ、実際の藤川さんの高校時代はどうだったのですか？

【藤川めい】 胸が大きかったので先輩たちがクラスに見に来たり、告白されたりすることもあったので、モテていたとは思います。でも、恋愛に発展することはなかったです。理想は一途に私を好きになってくれる人です！

9月22日で27歳を迎えているが、「きらりフォトセッション」による撮影会＆生誕祭を10月26日に開催予定。江戸川橋駅近くにある「フォーススタジオ」にて。11月21日には、8th DVD（タイトル未定）もリリースされる。