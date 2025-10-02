YOSHIKI、世界最大級のAIクラウドイベントで「AI YOSHIKI」発表へ

YOSHIKI PR事務局は10月2日、現地時間10月15日に米サンフランシスコで開催されるSalesforceの年次イベント「Dreamforce 2025」にYOSHIKI氏が登壇すると発表。日本人として唯一、2年連続での登壇となる。

今回のセッションタイトルは「Rockstar Revolution」。YOSHIKI氏のチームが開発を進めてきた「AI YOSHIKI」を進化させた新バージョンを世界初公開し、人間とAIが共鳴し合う次世代のクリエイションの姿を提示するとしている。モデレーターは、「TIME」誌のCEOジェシカ・シブリーが務める。

2024年のセッションでは、YOSHIKI氏は米国家AIアドバイザーのポーラ・ゴールドマン氏とともに「芸術と音楽、倫理の探究、そして創造性におけるAIの変革的影響」をテーマに語り合っていた。

「Dreamforce」は、Salesforceが毎年アメリカ・サンフランシスコで開催する、世界最大級のテクノロジーカンファレンスおよびイベント。

今年の登壇者には、セールスフォース会長兼CEO マーク・ベニオフ氏をはじめ、Google CEO スンダー・ピチャイ氏、DeepLearning.AI創設者でAI教育の世界的権威であるアンドリュー・ン氏といったテクノロジーリーダーが参加。

これまでにも、元米国大統領ビル・クリントン、元米国大統領バラク・オバマ氏、Microsoft CEO サティア・ナデラ氏、Meta 元COO シェリル・サンドバーグ氏、映画監督のジョージ・ルーカス氏など、政治・テクノロジー・カルチャー・エンターテインメント・社会分野を代表する著名人が登壇している。