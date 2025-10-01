アスク、DeepCool新CPUクーラー「AK500S/AK400 DIGITAL SE」とRGBファン「FL12 SE」を10月3日発売

アスク、DeepCoolの新製品「AK500S DIGITAL SE」「AK400 DIGITAL SE」CPUクーラーとRGBファン「FL12 SE」を発表

アスクは10月3日より、DeepCool社の新製品として「AK500S DIGITAL SE」「AK400 DIGITAL SE」シリーズのCPUクーラー、そしてアドレサブルRGBファン「FL12 SE」シリーズを発売すると発表した。

参考市場価格は以下の通り：

・AK500S DIGITAL SE：6,480円前後

・AK400 DIGITAL SE：5,980円前後

・FL12 SE：1,980円〜4,980円前後

デジタルディスプレイ搭載のCPUクーラー「AK500S / AK400 DIGITAL SE」

「AK500S DIGITAL SE」と「AK400 DIGITAL SE」は、サイドフロー型のCPUクーラーで、デジタルディスプレイによりCPU温度や使用率をリアルタイムで表示できるのが特徴。温度が90度を超えると警告が表示され、安心してシステムを運用できる。

AK500S DIGITAL SEは5本のヒートパイプを備え、オフセットレイアウト設計を採用。

AK400 DIGITAL SEはDeepCool独自の「CTT 2.0技術」により、高効率な熱伝導を実現。

両モデルにはいずれも120mm流体軸受けファンが付属しており、冷却性能と静音性を両立している。

RGBライティング対応ファン「FL12 SE」シリーズ

「FL12 SE」シリーズは、20個のRGB LEDと二重リング構造による立体的なライティングが魅力。マザーボードのRGB制御ソフトウェアと同期させることで、自由にライティングパターンをカスタマイズ可能だ。

さらに、PWMコントロールによるファン速度調整に対応し、静音性と冷却性能のバランスを取ることができる。ゲーミングPCや自作PCを美しく演出しながら安定した冷却を実現する。